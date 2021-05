Bungartz erwirtschaftet 2020 sein bisher bestes Ergebnis

Anzeige

Ausgerechnet im Corona-Pandemiejahr 2020 fällt die Bilanz des Spezialkreiselpumpenherstellers Bungartz so gut aus wie nie zuvor. Mit einem Umsatz von 10,7 Mio. € blickt das Unternehmen auf das bisher beste Ergebnis in seiner fast 75-jährigen Firmengeschichte. Maßgeblich zum guten Ergebnis für 2020 hat der größte Einzelauftrag über mehr als 1 Mio. € aus dem asiatischen Raum beigetragen.

Erfolgreich dank eines umfassenden Hygienekonzeptes

„Nahezu von Beginn der Pandemie an konnten wir dank eines umfassenden Hygienekonzeptes erfolgreich arbeiten. Mein Dank gilt vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten. Durch die schnelle Umsetzung digitaler Maßnahmen und das Engagement jedes Einzelnen sind wir optimal geschützt“, so Frank Bungartz. Der Enkel des Gründers trat 1999 in das Familienunternehmen ein und kann inzwischen auf 15 erfolgreiche Jahre als Geschäftsführer zurückblicken.

Die auch als Problemlöser bekannten Pumpen werden in Euskirchen-Stotzheim in Einzelstücken oder Kleinserien gefertigt. Dabei wurde bereits beim Neubau einer Produktionshalle auf Nachhaltigkeit gesetzt. Neben einer Entwässerung der Dachflächen, bei der das Oberflächenwasser kostenneutral in einen eigenen Entwässerungsgraben eingeleitet wird, macht sich die später installierte Photovoltaik-Erzeugeranlage bezahlt.

Auch für das Jahr 2021 vorsichtig optimistisch

Das weltweit aktive Unternehmen ist auch für 2021 vorsichtig optimistisch, zumal die eigensicheren Pumpen durch ihre herausragenden Eigenschaften auch für zukunftsweisende Verfahren an Bedeutung gewinnen. Die vergleichsweise langen bis sehr langen Standzeiten erweisen sich bereits von Beginn an als äußerst nachhaltig. (bec)

Kontakt:

Paul Bungartz GmbH & Co. KG

Düsseldorfer Straße 79

40545 Düsseldorf

Tel.: +49 211 577905–0

E_Mail: pumpen@bungartz.de

www.bungartz.de