Ceratizit übernimmt Hallen-Patenschaft

Anzeige

Die Ceratizit-Gruppe hat sich im Rahmen einer Marketing-Partnerschaft mit der Messe Stuttgart für die kommenden zehn Jahre die Namensrechte an Halle 3 auf dem Messegelände Stuttgart gesichert. Die offizielle Einweihung der Ceratizit Jacques Lanners-Halle findet im Rahmen der AMB 2018 statt. Während der Messe beherbergt die 10.500 m² große Halle unter anderem einen von zwei Ständen der Gruppe. Im Themenbereich Werkzeuge zeigt das Unternehmen an Stand B11 die neuesten Zerspanungs-Lösungen der Kompetenzmarken Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT und Klenk. Die Namenspatenschaft ist Teil der verstärkten Aktivitäten der Gruppe in den Bereichen Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

5. September 2018

Hier finden Sie mehr über: