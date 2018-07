Chinesische Großfabrik als Chance für deutsche Zulieferer

Anzeige

Der chinesische Batteriekonzern CATL baut eine Großfabrik für Batteriezellen in Thüringen. Die Fachabteilung VDMA Batterieproduktion des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer begrüßt diese Entscheidung für den mitteleuropäischen Technologiestandort.

Der Schritt von CATL ist „ein wichtiges, positives Zeichen“, für die gesamte deutsche Industrie und ziehe womöglich weitere Investitionen in Speichertechnologien am Standort Europa nach sich, erklärt VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Vor allem für die Zukunft der Elektromobilität sei eine heimische Batteriezellproduktion von Vorteil, so der VDMA weiter. Der Zugang zu schnelleren Produkten und Prozessinnovationen sichere die internationale Wettbewerbsfähigkeit und lasse die Zulieferindustrie vor Ort profitieren.

