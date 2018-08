Coffee-to-go-Becher nur noch gegen Pfand

Anzeige

Stuttgart hat den Einweg-Coffee-to-go-Bechern den Kampf angesagt – mit Mehrwegbechern, Pfand und Rücknahmeautomaten.

Rund 80.000 Coffee-to-go-Einwegbecher gehen jeden Tag in der Landeshauptstadt über die Ladentheken. Die Müllmenge ist kaum noch zu bewältigen. Zudem sind die Becher nicht recycelbar und somit Restmüll. Prof. Bernd Rall von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart hat ein Konzept vorgelegt, das den Aufbau eines Mehrwegbecher-Systems in einem lokalen Ökosystem der Kreislaufwirtschaft in Stuttgart vorsieht. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart soll nun ein Betreiber gefunden werden, der das Konzept umsetzt. Mehrfach verwendbare Becher werden dabei an Kaffee-Ausgabestationen verteilt. Der Kunde zahlt beim Kauf ein Pfand, das er bei Rückgabe des Bechers zurückbekommt. Dabei kommen Rücknahmeautomaten zum Einsatz, die dort platziert werden, wo bisher Einwegbecher entsorgt werden: Etwa an Bahnhöfen, Bushaltestellen, Hochschulen und Geschäftszentren.

29. August 2018

