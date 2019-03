Composites Europe wird Kongressmesse

Anzeige

Die Messe Composites Europe und die Wirtschaftsvereinigung Composites Germany arbeiten künftig enger zusammen und veranstalten die „International Composites Conference“ (ICC) ab 2019 in Stuttgart gemeinsam. Die Struktur soll sich dabei deutlich ändern.

So bildet der ICC nicht mehr den Messeauftakt, sondern findet mit einem „integrativen Gesamtkonzept“ vom 10. bis 12. September zeitgleich statt. Die bisherige Trennung von Messe- und Vortragsveranstaltungen wird aufgehoben. Dies haben der Messeveranstalter Reed Exhibitions und Composites Germany bekannt gegeben.

Themen der Konferenz sollen sich stärker innerhalb der Messe wiederspiegeln, unter anderem durch Themeninseln, abgestimmte Messerundgänge und praktische Vorführungen in den Messehallen. Den Auftakt zum Konferenzprogramm bildet nun eine für alle Besucher offene „Opening Session“ mit Marktberichten, Keynotes zu Marktaussichten und Trends.

Für den forschenden Nachwuchs wird erstmals ein eigener „Call for papers“ ausgeschrieben. Am ersten Messetag verleiht die AVK ihren renommierten Innovationspreis und am zweiten Abend folgt die für alle gemeinsame „Composites Night“.

12. März 2019