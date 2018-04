Composites reparieren

Anzeige

Das Know-how für das Instandhalten von CFK-Materialien vermittelt die Mtec-Akademie in ihrem Zertifikatsprogramm „Composite Maintenance Specialist“ vom 24. bis 27. April in Stade. Es setzt sich aus drei Seminaren zusammen: Der zweitägige Einstieg thematisiert die Werkstoffprüfung von Faserverbundstrukturen, dann folgen je ein Tag zu Reparatur und zu Recycling von Carbon-Materialien. Angesprochen sind Ingenieure und Techniker sowie Fach- und Führungskräfte mit CFK-Grundlagenkenntnissen.

Die Werkstoffprüfung hat ein großes Gewicht, weil die klassischen Methoden für Metalle entwickelt wurden und beim Prüfen von Faserverbundstrukturen häufig Fehler entstehen.

Die „Reparatur von Composite-Materialien“ am 26. April gibt einen umfassenden Einblick in die State-of-the-Art-Technologien der CFK-Reparatur. Referent Steffen Göpfert erläutert die einzelnen Arbeitsschritte und befähigt die Teilnehmer, Bewertungen vorzunehmen. Das Seminar „Recycling von Carbonfasern“ am 27. April schult dafür, mit der Wiedergewinnung des Wertstoffes CFK die Produktionskosten zu senken.

15. April 2018