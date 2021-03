Continental erhält neues Technolgiezentrum

Anzeige

Am Standort Freiburg von Continental dreht sich künftig alles um den funktionalen Druck: Das Unternehmen unterhält dort ein neues Technologiezentrum mit modernem Maschinenpark. Herzstück ist eine speziell für funktionalen Druck entwickelte Maschine. Sie ermöglicht die Anwendung zahlreicher Druckverfahren und verarbeitet unterschiedliche Materialien – von Kunstleder bis Metall, von Papier bis Gummi. Ziel ist es, die Entstehung von Prototypen intelligenter Produkte, mit denen beispielsweise eine vorausschauende Wartung möglich ist, zu verbessern.

„Bislang mussten sich Kunden verschiedene Partner für die einzelnen Aufgabenstellungen suchen und diese koordinieren. Wir bieten nun alles aus einer Hand, was im Hinblick auf die Zukunft der Druckindustrie möglich ist“, erklärt der Leiter des Zentrums Armin Senne. Nach neuen Lösungen und Anwendungen suchen die Spezialisten in Freiburg vor allem auf den Gebieten Heizung, Antennendruck sowie Druck- und Temperatursensorik.

Namhafte Kooperationspartner unterstützen die Neuentwicklungen: So ist das Zentrum in unmittelbarer Nähe zum Fraunhofer-Institut angesiedelt. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit Druckformspezialisten wie Janoschka und Flex-Punkt wird hier fortgesetzt und ausgebaut. Dabei stehen Themen rund um die Zukunft der Verpackung im Mittelpunkt, beispielsweise smarte Verpackungen mit Touchdisplay und Biosensorik. Für das Technologiezentrum hat das Unternehmen bislang rund 2,5 Millionen Euro in seinen baden-württembergischen Standort investiert. (eve)

