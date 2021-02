Anzeige

Wie bereits im letzten Jahr findet die Control auch 2021 aufgrund des Coronavirus nicht als Präsenzveranstaltung statt. Nach ausführlichen Rücksprachen mit Ausstellern und dem Messebeirat musste sich der Messeveranstalter, P. E. Schall, dazu entschließen, die Fachmesse für Qualitätssicherung, die für den 4. bis 7. Mai 2021 vorbereitet worden war, abzusagen.

„Schweren Herzens haben wir die Entscheidung getroffen, die Control 2021 als Präsenzmesse abzusagen“, sagt Bettina Schall, Geschäftsführerin des Messeveranstalters. „Einmal mehr haben wir mit allen Beteiligten auf der Basis von Vernunft und Verantwortungsbewusstsein diesen Entschluss gefasst.“ Viele Unternehmen aus allen Branchen hätten die Control als wichtigste Fachveranstaltung rund um die Mess- und Prüftechnik, Visiontechnologie, Bildverarbeitung und Sensortechnik und somit wichtigste Plattform der industriellen Qualitätssicherung sehnlichst erwartet, bekräftigt Bettina Schall. „Daher bedauern wir die Absage ganz besonders.“

Control-Virtuell als Online-Marktplatz

Der Stellenwert der Control für die industrielle Qualitätssicherung steigt und gewinnt in der derzeitigen Lage sogar noch an Bedeutung, so der Veranstalter. Daher konzentrieren sich Anbieter und Anwender zunächst wieder auf den Online-Marktplatz Control-Virtuell: Damit sind Themen rund um Mess- und Prüftechnik sowie Visionstechnologie, Bildverarbeitung und Sensortechnik weltweit 365 Tage rund um die Uhr für die Leadgenerierung digital verfügbar. Mit der thematisch fokussierten Suchmaschine lassen sich gewünschte Informationen über die Messenomenklatur selektieren. So stehen News zu Weltpremieren, Produktinnovationen und Dienstleistungen der QS-Anbieter strukturiert und jederzeit aktuell bereit.

Die nächste Control als Präsenzveranstaltung findet vom 3. bis 6. Mai 2022 statt.

Kontakt:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Gustav-Werner-Straße 6

72636 Frickenhausen

Tel.: +49 7025 9206–0

info@schall-messen.de

www.schall-messen.de