Copa-Data Gruppe verzeichnet erneut Umsatzrekord

Der Salzburger Industriesoftware-Hersteller Copa-Data ist weiter auf Erfolgskurs. 2021 konnte das Unternehmen mit einem weltweiten Gruppenumsatz von 64 Mio. Euro sein Rekordergebnis aus 2020 von 54 Mio. Euro noch übertreffen. Das entspricht einem Umsatzplus von 18,5 %.

Stefan Reuther, CSO von Copa-Data, zum Umsatzrekord

„Wir hatten uns 2017 als neue Geschäftsführung das ambitionierte Ziel gesetzt, den Umsatz in den kommenden fünf Jahren von 30 auf 60 Mio. Euro zu verdoppeln. Dass wir nun bei 64 Mio. stehen, ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bestärkt uns dabei, dass wir uns auch in Zukunft große Ziele setzen und diese mit viel Engagement erreichen können“, so Stefan Reuther, CSO von Copa-Data.

Das kontinuierliche Wachstum zeigt sich auch in der Mitarbeiterzahl. Wie in den vergangenen Jahren ist das Team von Copa-Data auch 2021 gewachsen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mittlerweile mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Fertigstellung eines zweiten Bürogebäudes am Hauptsitz in Salzburg in diesem Jahr soll ausreichend Platz für die kommenden Jahre schaffen. Mit dem klaren Bekenntnis zum Unternehmensstandort Salzburg ist auch das personelle Wachstum verbunden.

Seit vielen Jahren arbeitet Copa-Data sehr intensiv mit Partnern in Lehre und Forschung, wie den Fachhochschulen in Salzburg und Vorarlberg, zusammen und ist ambitioniert insbesondere noch mehr Frauen für eine Karriere als Software-Entwicklerin zu begeistern.

Wachstum basiert auf Zenon

Das seit Jahren kontinuierliche Wachstum basiert auf einer ständigen Weiterentwicklung der Softwareplattform Zenon. Damit unterstützt Copa-Data innovative Unternehmen in der Industrie und Energiewirtschaft bei der Digitalisierung. Zenon hilft den Anwendern dabei, Komplexität beherrschbar zu machen und sorgt für Transparenz bei Entscheidungen – von der Energieerzeugung bis zur Produktion.

Zukunftsthema: modulare Produktion

Gerade im Zukunftsthema der modularen Produktion ist Copa-Data ein Vorreiter. Derzeit setzen sich viele Industrieunternehmen mit der Frage auseinander, wie sie ihre Anlagen noch schneller an die sich immer rasanter verändernden Marktanforderungen anpassen und Lieferzeiten verkürzen können.

Mit Module Type Package (MTP) von Copa-Data steht ihnen auch softwareseitig jener Hebel zur Verfügung, um flexibel reagieren zu können, Produkteinführungszeiten zu verkürzen oder auch kleine Chargen effizient zu erzeugen – Stichwort Losgröße1. (eve)

Copa-Data Deutschland

Haidgraben 2

85521 Ottobrunn

Germany

Phone: +49 (89) 660 298 90

Fax: +49 (89) 660 298 99

E-mail: sales@copadata.de