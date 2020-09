Anzeige

Splunk, Anbieter der Data-to-Everything-Plattform, hat die Ergebnisse einer Studie zur Datennutzung bekanntgegeben. Befragt wurden Führungskräfte weltweit.

Für die neue Studie zur Datennutzung wurden weltweit 2259 Führungskräfte aus Business und IT befragt. Zwei Drittel (67 %) erwarten, dass sich allein die Datenmenge bis 2025 nahezu verfünffachen wird. Die Befragten erkennen die große Chance dieses explosiven Datenwachstums und halten Daten für sehr wertvoll für den Gesamterfolg (81 %), die Innovationskraft (75 %) und die Cyber-Sicherheit (78 %) ihrer Unternehmen. Gleichzeitig befürchten 57 %, die Datenmenge werde so schnell wachsen, dass ihr Unternehmen nicht Schritt halten kann. 66 % der weltweit Befragten berichten, dass mindestens die Hälfte ihrer Unternehmensdaten Dark Data seien, also unerschlossene, ungenutzte oder völlig unbekannte Daten. Das ist ein Anstieg um 10 % im Vergleich zum Vorjahr.

Von den 250 deutschen Befragten (44 % Mittelstand, 56 % Großunternehmen) erklärten 86 %, dass ihre Unternehmen sich bereits gezielt zukunftssicher aufstellen, um für die kommende Datenwelle gewappnet zu sein. Fast drei Viertel der Unternehmen sind überzeugt davon, dass sie die Flut von Daten erfolgreich meistern werden. Nur die Befragten aus China sind mit 96 % noch positiver eingestellt.

Die Studie zeigt, dass Dark Data und der Fachkräftemangel in Deutschland nicht nur aktuell als großes Problem wahrgenommen werden, sondern auch eine Hürde für den zukünftigen Durchbruch von wichtigen Technologien darstellen. KI, 5G, Blockchain, IoT, AR/VR, Edge Computing stoßen in Deutschland hauptsächlich auf strukturelle Hindernisse.

