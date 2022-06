Das sind die Digitalisierungs-Champions 2022

Die Gewinner des renommierten Awards „Digital Transformer of the Year“ (DTOY) stehen fest. Im Rahmen einer festlichen Galaveranstaltung im Berliner Spreespeicher wurden die besten Transformations-Cases Deutschlands 2022 in fünf Kategorien ausgezeichnet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat eine prominent besetzte Jury Nominierte und Gewinner in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Faktoren wie unter anderem dem Innovationsgrad des Transformationsvorhabens, dessen Stellenwert im Unternehmen oder aber der Art und Weise, wie sich die Nominierten in die Umsetzung eingebracht haben. Die Auszeichnung ging an Unternehmen, die im letzten Jahr besondere Leistungen bei ihrer Digitalisierung erbracht haben. Bei der Vergabe werden die Branchen Automotive, Industrie & Technik, Maschinen- und Anlagenbau und Medien berücksichtigt. Der Preis soll diese Erfolge sichtbar und die digitale Transformation vergleichbar machen. Er schafft damit Vorbilder und den Anreiz, den digitalen Wandel in eigene unternehmerische Prozesse hinein zu tragen, heißt es.

Digitalisierungs-Vorreiter aus fünf Branchen

Die Nominierten und Preisträger der jeweiligen Branchen sind:

Automotive: Gewinner: Porsche AG

Nominiert: Continental AG, Dräxlmaier Group

Health & Pharma: Gewinner: Asklepios Kliniken

Nominiert: Techniker Krankenkasse, Barmer

Medien: Gewinner: Axel Springer SE

Nominiert: Die Zeit, Funke Mediengruppe

Industrie & Technik: Gewinner: Evonik Industries

Nominierte: Bystronic, Krones AG, Siemens AG

HR: Gewinner: SAP SE

Nominiert: Siemens AG, Haufe Group

Preis soll digitale Erfolge sichtbar machen

Die Preisverleihung fand vor einem exklusiven Kreis von Transformationsverantwortlichen aus der deutschen Wirtschaft sowie Vertreter:innen der Berliner Digitalszene statt. Besonderer Höhenpunkt: ein Impulsvortrag von Ex-Leistungssportler und Speaker Frank Busemann, der erklärte, wie die Erfolgsprinzipien des Sports auch in Business und Alltag Anwendung finden. Eröffnet wurde Veranstaltung durch Detecon-CEO Ralf Pichler, durch das Programm führten DTOY-Gründerin Prof. Dr. Katja Nettesheim und Detecon-CHRO Simone Wamsteker.

Der Award ist eine Initiative des Fachmedienhauses Vogel Communications Group, der Transformationshelfer _Mediate – in Kooperation mit der Steinbeis School of Management and Innovation der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Begleitende Studie erscheint im Juli 2022

Eine begleitende Studie zu Status und Herausforderungen der Digitalen Transformation wird im Juli 2022 erscheinen. Die DTOY-Veranstalter, die Transformations-Boutique Mediate, die Transformations-App Culcha sowie die Management- und Technologieberatung Detecon International, wollen damit ein detailliertes Stimmungsbild zum Stand der Digitalen Transformation in Deutschland zeichnen und Einblicke geben in branchenspezifische Unterschiede bei Digitalisierungsvorhaben. (eve)

https://www.dtoy.digital/