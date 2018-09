Den Lieferverkehr im Blick

Anzeige

Im September 2018 wird die Forschungsgruppe „ReLUT – Research Lab for Urban Transport“ an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) ihre Arbeit aufnehmen. Diese befasst sich mit den verkehrlichen und logistischen Herausforderungen, denen sich Städte und Kommunen sowie die entsprechenden Logistik-Unternehmen beim Lieferverkehr heute und in der Zukunft stellen müssen. Die Gruppe wird sich dabei in erste Linie auf die Kurier-Express-Paket(KEP)-Branche konzentrieren, befasst sich aber auch mit Themen wie dem betrieblichem Mobilitätsmanagement sowie Fuhrparkanalysen.

20. September 2018