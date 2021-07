Deutsche Fluidtechnik verzeichnet Zuwächse der Auftragseingänge

Anzeige

Die deutsche Fluidtechnik-Branche erwartet laut VDMA mittel- bis langfristig eine dynamische Aufwärtsentwicklung. Die Hydraulik verzeichnet aktuell einen Auftragseingang von plus 72 %, die Pneumatik plus 32 %.

Nach einem schwierigen Jahr 2020, mit einem Umsatzrückgang von minus 14 % in der Hydraulik und minus 7 % in der Pneumatik, wurden bereits im ersten Halbjahr von 2021 nicht nur die Rückgänge von 2020 egalisiert, sondern sogar der Stand von 2019 übertroffen. Die Hydraulik entwickelte sich dabei mit einem Umsatzzuwachs von 19 % nur geringfügig schlechter als die Pneumatik mit plus 23 %.

Lieferengpässe sind Stimmungsdämpfer in der Fluidtechnik

Der gute Auftragseingang lässt sich allerdings nicht ohne weiteres in Umsatz umwandeln: knapp 50 % der Firmen melden eine Auslastung von 100 % oder mehr bezogen auf die betriebsübliche Vollauslastung. Stimmungsdämpfer sind zudem Störungen in den globalen Lieferketten und massive Lieferengpässe besonders bei Metallen, Kunststoffen, Halbleitern, Chips oder Mikroelektronik sowie gestiegener Kostendruck. Zudem ist ein Mangel an Arbeitskräften im Facharbeiterbereich zu verzeichnen.

Prognose 2021 auf Plus 15 Prozent erhöht

Die Branche ist zuversichtlich, die Herausforderungen meistern zu können. Entsprechend wurde die Umsatzprognose 2021/2020 Mitte Juli von zuletzt plus 8 % auf plus 15 % erhöht. Je nachdem, wie sich die Situation bei den Lieferengpässen entwickelt, kann das Umsatzplus auch deutlich höher ausfallen.

Um auch zukünftig technologisch und wirtschaftlich erfolgreich zu sein, hat die Branche gemeinsame Aktivitäten zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Bildung gestartet. „Die Fluidtechnik ist robust, langlebig und energieeffizient. Mit der steigenden digitalen Interoperabilität unserer Produkte und flankierenden Maßnahmen in der Ausbildung von Ingenieuren werden wir auch weiterhin als intelligente und nachhaltige Technologie erfolgreich sein“, sagt Hartmut Rauen, Geschäftsführer des Fachverbandes Fluidtechnik im VDMA.

