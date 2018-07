Deutsche Manager sind skeptisch gegenüber Blockchain-Technologie

Anzeige

Der Blockchain-Technologie stehen Marketingmanager überwiegend skeptisch und abwartend gegenüber. Das zeigt eine Studie, die die Kommunikationsagentur Plümer Communications unter 50 Marketing- und PR-Managern im Rahmen der Hannover Messe 2018 durchgeführt hat.

80 % erwarten Auswirkungen der Blockchain auf B2B-Marketing

Zwar rechnen fast 80 % Prozent der Befragten in den kommenden drei bis sechs Jahren mit direkten Auswirkungen der Krypto-Technik auf B2B-Marketing und PR. Gut ein Drittel der Kommunikationsmanager erwartet außerdem Veränderungen in zentralen Bereichen des Marketings. Jedoch ist sich knapp jeder fünfte Befragte diesbezüglich nicht sicher und hält sich mit Prognosen zurück.

Nur jeder Zehnte bildet sich aktiv zu Blockchain fort

53 % der Experten blicken überwiegend positiv auf die neue Technologie. 47 % der Befragten hegen aber angesichts der Vielzahl digitaler Innovationen, mit denen sie sich befassen müssen, eher negative oder negative Gefühle, wenn sie an Blockchain denken. Dementsprechend bildet sich auch nur knapp jeder fünfte Marketingmanager aktiv zu diesem Thema fort. Lediglich jeder Zehnte ist laut der Umfrage bereits selbst an Blockchain-Projekten beteiligt. 38 % der befragten Unternehmen entwickeln aber bereits Blockchain-Lösungen oder wenden diese schon aktiv an.

4. Juli 2018

