Deutsche Messe baut ihre Präsenz in Süd- und Westchina aus

Die Deutsche Messe und die Donghao Lansheng Group bauen ihre strategische Partnerschaft aus und gehen mit zwei neuen Industriemessen an den Start: die South China International Industry Fair in Shenzhen und die Chengdu International Industry Fair. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Industrie-Netzwerk in China wird weiter ausgebaut

Bereits seit fast 13 Jahren kooperiert die Deutsche Messe mit der Donghao Lansheng Group bei der Organisation von Industrie-Messen in China, darunter die China International Industry Fair (CIIF), eine der bekanntesten Messemarken in China. Am 7. Mai 2019 vereinbarten die beiden Partner in Shanghai, die Kooperation um weitere 10 Jahre zu verlängern und gleichzeitig strategisch auszubauen. Ab 2020 werden zwei neue Industriemessen in China organisiert: die South China International Industry Fair (SCIIF) in Shenzhen im Juni und die Chengdu International Industry Fair (CdIIF) im April. Darüber hinaus werden die Partner die Entwicklung weiterer Industrieevents in China vorantreiben.

„Mit dieser Partnerschaft bündeln wir unsere Kompetenzen, um unser Industrie-Netzwerk und die regionale Abdeckung weiter auszubauen. Die Donghao Lansheng Group wird somit einer unserer wichtigsten strategischen Partner in China, um die Transformation und weitere Modernisierung der produzierenden Industrie in China zu begleiten“, sagt Arno Reich, Geschäftsbereichsleiter Industry, Energy, Logistics bei der Deutschen Messe. „Damit bieten wir in China weitere branchenübergreifende, internationale Plattformen für Spitzentechnologien. Dies hilft nicht nur ausländischen Unternehmen, den chinesischen Markt gezielt regionaler zu erschließen, sondern unterstützt auch chinesische Hersteller in ihrer Globalisierung.“

Wichtige Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China

„Die China International Industry Fair ist Chinas einflussreichste internationale Industriemesse und eine wichtige Plattform für die enge Zusammenarbeit zwischen deutscher Industrie 4.0 und chinesischem ‚Intelligent Manufacturing'“, fügt Tang Guifa, Vizepräsident der Donghao Lansheng Group, hinzu. „Zusammen mit der Deutschen Messe haben wir ein erfahrenes Team und Netzwerke in Industrie und Politik aufgebaut, um gemeinsam den chinesischen Markt zu erschließen.“

Die Donghao Lansheng Group ist ein staatliches Unternehmen und aktiv in den Bereichen Personaldienstleistungen, Kongress- und Messen-Management sowie internationalem Handel. East Best Shanghai, die Kongress- und Ausstellungsgruppe von Donghao Lansheng, betreibt Messegelände wie das Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center und das National Convention and Exhibition Center und richtet Veranstaltungen wie die China International Industry Fair, die China International Technology Fair, die East China Fair und die APPPEXPO aus.

East Best Shanghai veranstaltet die South China International Industry Fair sowie die Chengdu International Industry Fair in Zusammenarbeit mit Hannover Milano Fairs China, die Tochtergesellschaft der Deutschen Messe in China. Hannover Milano Fairs China veranstaltet jedes Jahr mehr als 20 Messen in China für Branchen wie Antriebstechnik, Automobil, Automatisierung, IT, Logistik, Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Bodenbeläge, Konsumgüter und Tourismus.

24. Mai 2019