Anzeige

Mit der Electricity Transformation Canada organisiert die Deutsche Messe über ihre Tochtergesellschaft Hannover Fairs Canada vom 9. bis zum 12. November 2020 eine neue Energiemesse in Toronto, Kanada. Schwerpunkt der Veranstaltung sind Wind- und Solarenergie, Energiespeicher, Batterien, Energiesysteme für die Produktion sowie Finanzierung von regenerativen Energieprojekten. Die beiden bereits bestehenden Energiemessen CanWEA und Solar Canada, Kanadas führende Veranstaltungen für Wind- und Solarenergie, werden in die Electricity Transformation Canada integriert. Die Messe findet in Toronto im Metro Toronto Convention Centre statt.

Kanada will CO²-Ausstoß um 30 % reduzieren

In Kanada gewinnt der Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung: Bis 2030 sollen die Treibhausgase um 30 % gegenüber 2005 reduziert werden. Zentrale Bestandteile bilden dabei die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Zum Auftakt erwartet der Veranstalter mehr als 200 Aussteller sowie Besuchergruppen aus den Bereichen Energieversorger, Transport, Handel, Kommunen, Regierungsorganisationen, Investoren, Berater, produzierende Firmen, Non-Profit-Organisationen, F & E und Projektentwickler.

23. August 2019