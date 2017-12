Deutscher Maschinenbau legt bei Exporten zu

Anzeige

Die Exporte von deutschen Maschinen und Anlagen ziehen laut der aktuellen Bilanz des VDMA weltweit kräftig an: Von Januar bis September dieses Jahres konnten die Maschinenbauer ihre Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % auf 124,4 Mrd. Euro steigern. Aber auch die Einfuhr von Maschinen und Anlagen nach Deutschland wuchs im Zeitraum von Januar bis September um 3,9 % auf 51,8 Mrd. Euro an. „Erfreulich ist, dass das Wachstum auf breiter regionaler Basis stattfindet“, bilanziert VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Zwar konnten die USA nach neun Monaten des laufenden Jahres ihren Platz als wichtigste Exportnation halten (+ 10,6 % auf 13,2 Mrd. Euro), den größeren Schub erlebte jedoch das Geschäft mit China. Die Ausfuhren in den zweitgrößten Exportmarkt legten um 24,1 % auf 12,8 Mrd. Euro zu. Die Exporte nach Russland wuchsen dagegen um 22,8 % auf knapp 4 Mrd. Euro. Rückläufig waren – aufgrund der politischen Unsicherheiten – die Ausfuhren nach Großbritannien (- 4,5 % auf knapp 5,5 Mrd. Euro) und in die Türkei (- 2,3 % auf 2,8 Mrd. Euro).

7. Dezember 2017