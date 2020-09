Weniger Autos im August

Anzeige

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete im August mit einem Minus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückschlag.

Insgesamt registrierte das Kraftfahrtbundesamt im August 251.044 Neuzulassungen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der August 2020 einen Arbeitstag weniger hatte. In den ersten acht Monaten beträgt der Rückgang im Pkw-Markt 29 %. In diesem Zeitraum wurden 1,78 Mio. Pkw neu zugelassen. Damit befindet sich der Markt weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiedervereinigung. Von den internationalen Marken wurden zwischen Januar und August knapp 712.000 Pkw neu zugelassen. Der Marktanteil der Mitglieder des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) stieg in diesem Zeitraum auf rund 40 %. Im letzten Jahr waren es 39,1 %.

Mehrwertsteuersenkung zeigt im Pkw-Markt Wirkung

„Die August-Ergebnisse zeigen, dass es für eine Entwarnung noch zu früh ist“, so VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. „Die Erholung des Pkw-Marktes bleibt vorerst eher zaghaft.“ Positiv sei jedoch die Entwicklung des Privatmarktes, der im Juli und August um 1 % zulegte, während der Gesamtmarkt um 12 % nachgab. Bei den Privatkunden erwartet Zirpel bis zum Jahresende weitere Zuwächse. Die Mehrwertsteuersenkung zeige Wirkung. Bei den Zulassungsstellen bestehen, mit regionalen Unterschieden, allerdings nach wie vor zum Teil starke Einschränkungen. „In dieser ohnehin extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage darf die Situation bei den Behörden nicht zusätzlich zum konjunkturhemmenden Faktor werden“, warnt Zirpel.

