Deutschland ist in der Europäischen Union mit rund 221.500 Industrie-Robotern die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft. Der Bestand stieg in 2019 um 3 %. Damit sind in den Fabriken der deutschen Wirtschaft rund dreimal so viele Industrie-Roboter im Einsatz wie in Italien (74.400 Einheiten), rund fünf Mal so viele wie in Frankreich (42.000 Einheiten) und rund zehn Mal so viele wie in Großbritannien (21.700 Einheiten). Das berichtet die International Federation of Robotics (IFR) mit der Veröffentlichung des Jahrbuchs World Robotics 2020. Zugleich hat der Einsatz von Industrie-Robotern in Europa mit rund 580.000 Einheiten einen historischen Höchststand erreicht. Der Bestand stieg dabei um 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Deutschlands Anteil am europäischen Roboterbestand liegt bei 38 %.

