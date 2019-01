Stuttgarter Messe mit Rekordzahlen

Anzeige

Die auf 120.000 m² vergrößerte Hallenfläche der Stuttgarter Ausstellungswelt trägt Früchte: Der Umsatz 2018 und das Ergebnis erreichten Rekordwerte.

Die neue Paul-Horn-Halle im Westen des Ausstellungsgeländes hat der Messe Stuttgart im Jahr 2018 neue Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis beschert: 178 Mio. Euro beim Umsatz und 34 Mio. Euro beim Ergebnis vor Pacht und Steuern. Dies entspricht laut vorläufigen Berechnungen, so die Geschäftsführer Ulrich Kromer von Baerle und Roland Bleinroth, einem Zuwachs von 20 % gegenüber dem starken, geraden Jahr 2016. Hier wirke sich der Messeturnus der zwei- und dreijährigen Veranstaltungen aus. 2018 zählten die 65 durchgeführten Messen mehr als 1,36 Mio. Besucher, 23.571 Aussteller waren mit Ständen vertreten. Auch hier wurde ein neuer Rekordwert verzeichnet. Funktioniert hat auch die Internationalisierungsstrategie des Veranstalters. „Unser Engagement in 52 Ländern zahlt sich aus“, sagte Bleinroth.

„Fast 30 Prozent unserer Aussteller und mehr als zehn Prozent der Besucher kommen mittlerweile aus dem Ausland.“ Davon profitiere die gesamte Region, so der Messemanager weiter. Um auf der Erfolgsspur bleiben zu können, basteln die Ausstellungsmacher am Masterplan 2025. Er zeiget auf, was auf dem Gelände mit seiner Hallenfläche von 120.000 m² und der 40.000 m² großen Freifläche noch möglich ist, etwa für neue Parkplätze oder mehr Fläche für Dienstleister. Auch die Idee für eine neue Halle 11 und ein Kongresszentrum West wurde skizziert. Hierfür würden die Finanzierungsmöglichkeiten geprüft, sagte Kromer.

28. Januar 2019

