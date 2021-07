Die Hoffmann Group veranstaltet ihre zweite virtuelle Messe

Anzeige

Vom 21. bis 23. September 2021 öffnet die Hoffmann Group die Pforten ihrer zweiten virtuellen Messe. Unter dem Motto „Ihre Fertigung. Einfach effizient“ können sich die Besucher über Produktneuheiten aus der Welt der Zerspanung, Messtechnik und Betriebseinrichtung informieren und erfahren, mit welchen Maßnahmen sich Fertigungsprozesse vereinfachen lassen.

Zu einer Messe gehört vor allem das persönliche Gespräch. Per Chat, Audio- oder Video-Call stehen auf der virtuellen Messe deshalb fachkundige Berater an den Messeständen bereit, um die Produkte näher zu erklären und spezifische Fragen zu beantworten. Am Dienstag, 21. September, überträgt die Hoffmann Group live von der Maschine aus dem Technology-Center München: Bei einer Zerspanungsvorführung können die Besucher Späne fliegen sehen.

Werkzeuge für die Hochleistungszerspanung

Als besondere Highlights präsentiert die Hoffmann Group auf ihrer virtuellen Messe außerdem neue Werkzeuge der Produktfamilie Garant Master für die Hochleistungszerspanung. Mit dem neuen VHM-Bohrer Garant Master Steel Micro wird diese Produktfamilie erstmals auf das Anwendungsfeld der Mikro-Präzisionszerspanung erweitert. Der VHM-Mikrobohrer vereint Präzision und Effizienz und zeigt sich als Universalwerkzeug äußerst leistungsstark in Werkstoffen wie Stahl, Titan und rostfreien Stählen.

Als weiteres Highlight wird auf der Messe eine neue Generation universell einsetzbarer Frässtifte zu sehen sein. Die schnittfreudigen Garant-Multi-Cut-Frässtifte erzeugen 30 % weniger Vibrationen als herkömmliche Frässtifte und sind in zehn verschiedenen Ausführungen sowie mit Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung (TiAIN) oder unbeschichtet erhältlich.

Den Fertigungsprozess rund um die Maschine optimieren

In einer gesonderten Messehalle zum Thema Optimale Fertigung erfahren die Besucher zudem, wie sie ihren Fertigungsprozess rund um die Maschine zum Beispiel durch Automation optimieren können. Highlights wie die Garant-Gleitschleifanlage und Bluetooth-fähige Hoffmann Connected Tools (HCT), die kabellos Messdaten an eine App oder einen PC senden, sind hier ebenfalls zu sehen.

Auch der Bereich Messtechnik kommt nicht zu kurz. In einer eigenen Messehalle werden neue Trends aus der Messtechnik präsentiert, umrahmt von Messtechnik-Webinaren, die am Mittwoch, 22. September stattfinden. Wer sich hingegen für neue Produkte für den Arbeitsschutz interessiert, wird am Stand für Persönliche Schutzausrüstung fündig. Hier präsentiert die Hoffmann Group die Highlights ihres umfassenden Vollsortiments.

Anwendungstechniker geben Empfehlungen und Tipps für die Praxis

Darüber hinaus werden an allen drei Messetagen weitere Webinare angeboten, in denen Anwendungstechniker der Hoffmann Group Empfehlungen und Tipps aus der Praxis für die Praxis geben. (bec)

Interessenten können ab sofort das komplette Programm unter diesem Link abrufen und ihr kostenloses Messeticket anfordern.

Kontakt:

Hoffmann SE

Haberlandstraße 55

81241 München

Tel.: +49 89 8391–0

E-Mail: info@hoffmann-group.com

Website: www.hoffmann-group.com