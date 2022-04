Die Intertool findet vom 10. bis 13. Mai 2022 in Wels statt

Die Intertool ist die größte, österreichische Fachmesse für Fertigungstechnik im metallverarbeitenden Bereich. Werkzeugmaschinen, Messmittel, Präzisionswerkzeuge für die zerspanende und umformende Werkstückbearbeitung sowie Einrichtungen, Verfahren und Systeme entlang der Prozesskette stehen im Fokus der Veranstaltung.

Der Anspruch der Intertool ist es, den gesamten Prozess der industriellen Produktion abzubilden – vom CAD-Programm über sämtliche Schritte der Fertigung bis hin zur Qualitätskontrolle.

Die drei neuen Schwerpunkte additive Fertigung, Automatisierungstechnik und Digitalisierung sollen dabei die Entwicklungen der Branche widerspiegeln

Entlang des erweiterten Konzepts sind auch die Hallen der Messe Wels geplant: In Halle 20 bilden Werkzeugmaschinen den Schwerpunkt, hinzu kommen die Bereiche additive Fertigung, Robotik, Handhabungstechnik, Komponenten & Bauteile sowie Kunststofftechnik. Halle 21 deckt die Bereiche Automatisierungstechnik, Digitalisierung, F&E, Messtechnik, Qualitätssicherung und Präzisionswerkzeuge ab. Last but not least wird hier auch der steirische Unternehmens-Verbund Steirereck seinen Auftritt haben.

Auf über 850 m2 Innovationen aus der Steiermark

Der Messeverbund Steirereck präsentiert die Steiermark nicht nur als Bundesland, sondern auch als innovative Wirtschaftsregion. Durch die Kompetenzbündelung der teilnehmenden Unternehmen können alle Messebesucher steirische Technologie erleben und sich vom breiten Angebot an Produkten und Innovationen „made in Styria“ überzeugen lassen. Die Aussteller Boehlerit, Zeiss Industrial Quality Solutions Austria, Oerlikon Balzers, TCM Austria, Wikus, Dustcontrol und TMZ Fertigungstechnik sind mit einem Messestand am Steirereck in der Halle 21 vertreten.

