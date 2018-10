Die Maschinenbau-Rallye geht weiter

Anzeige

Der deutsche Maschinenbau hält weiter Kurs. Auch im August verbuchten die Unternehmen weitere Orderzuwächse. Laut dem Branchenverband VDMA stiegen die Bestellungen gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um real 7 %. Die Nachfrage aus dem Inland konnte mit einem Plus von 8 % nahtlos an die guten Ergebnisse der vorangegangenen Monate anknüpfen. Auch die Bestelleingänge aus dem Ausland legten spürbar zu, wenngleich etwas weniger dynamisch: sie kamen auf einen Zuwachs von 6 %. Für VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers geht dies „auf das Konto der Nachfrage aus den Euro-Partnerländern, die im August stagnierte, während aus den Nicht-Euro-Ländern acht Prozent mehr Orders eingingen“. Auch die Euro-Länder sind in diesem Jahr insgesamt aber auf Wachstumskurs. Ihre Auftragseingänge erreichten in den ersten acht Monaten laut Wiechers ein Plus von

4 %. Der Wachstumskurs zeigt sich auch im Drei-Monatsvergleich: Von Juni bis August 2018 lagen die Bestellungen um real 8 % über dem Vorjahreswert.

11. Oktober 2018