Die SFS Group AG und Hoffmann SE schließen sich zusammen

Mitte Dezember haben die SFS Group AG und die Hoffmann SE ihren Zusammenschluss unterzeichnet. Die zwei Mittelstandskonzerne beginnen damit eine neue Phase der engen Zusammenarbeit und des internationalen Wachstums. Alle Anteile an der Hoffmann SE werden mit Abschluss der Transaktion von SFS übernommen. Die heutigen Gesellschafterinnen von Hoffmann werden namhafte Aktionärinnen der SFS Group AG. Der Vorstandsvorsitzender der Hoffmann SE, Martin Reichenecker, wird in das Group Executive Board der SFS einziehen.

SFS ist im Markt etabliert als erfolgreicher Technologie-Konzern mit Aktivitäten in vielen Feldern, wie mechanischen Befestigungssystemen oder Präzisionskomponenten. Hoffmann ist Anbieter von Qualitätswerkzeuge und beliefert in seinen europäischen Kernmärkten über 135.000 Kunden. Die Bündelung der Kräfte markiere einen Meilenstein und schaffe für beide Unternehmen bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten. Überschneidungen gibt es nicht nur auf Kundenseite, sondern vor allem beim Thema Werkzeug. Der Werkzeughandel ist bei SFS im Segment „„Distribution & Logistics„ angesiedelt. In diesem Geschäftsbereich tritt SFS seit vielen Jahren als Partner der Hoffmann Group am Markt auf. In den SFS Konzern bringt die Hoffmann SE als internationaler Systempartner innovative Kompetenz in vielen Bereichen ein.

Contorion, die eCommerce-Tochter der Hoffmann SE in Berlin, ist nicht Bestandteil des Zusammenschlusses. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Hoffmann SE und Contorion wird in einem partnerschaftlichen Verhältnis fortgesetzt. Alle anderen Tochtergesellschaften –der Hoffmann SE bleiben als 100%-Beteiligungen unter der heutigen Firmierung weiterhin bestehen.

SFS Group und Hoffmann SE schaffen Basis für weiteres Wachstum

„Durch das Einbringen von Hoffmann kann SFS ihr Handelsgeschäft in attraktiven Produktbereichen internationalisieren und die Basis für weiteres Wachstum schaffen“, ist Jens Breu, CEO von SFS, überzeugt. „„Die langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Unternehmen und eine ähnliche Unternehmenskultur ist ein exzellentes Fundament für künftige gemeinsame Erfolge.„ Auch Martin Reichenecker, Vorstandsvorsitzender von Hoffmann und künftig Mitglied im SFS Group Executive Board, betont: „Die Hoffmann SE wird den eingeschlagenen strategischen Pfad konsequent weiter gehen und zusätzlich Vorteile aus der neuen Konstellation zum Wohle unserer Kunden und somit auch beider Unternehmen realisieren.“

Über die wirtschaftlichen Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt üblichen Vollzugsbedingungen. Ein Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

