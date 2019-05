Die wichtigsten Trendfragen der Industriekommunikation im Fokus

Anzeige

Der Bundesverband Industriekommunikation e. V. (bvik) ermittelt in seinem zweiten „Trendbarometer Industriekommunikation“, welche Themen B2B- Marketer aktuell und in Zukunft beschäftigen. In Zusammenarbeit mit dem Hochschul-Mitglied DHBW Mosbach hat der Verband die zehn wichtigsten Trendfragen der Industriekommunikation identifiziert. In vier weiteren Fragen wird das Fokusthema „ Big Data & Data Analytics“ identifiziert. Teilnehmen können alle B2B-Marketer aus Industrieunternehmen und von Agenturen, aus Wissenschaft und Praxis, Einsteiger und Erfahrene. Laut Angaben dauert die Teilnahme nur wenige Minuten. Die Ergebnisse werden im bvik-Sommer-Newsletter in diesem Juli veröffentlicht.

Der Verband verfolgt „den Anspruch, Trend- und Taktgeber der Branche zu sein“, sagt bvik-Vorstand Dr. Andreas Bauer. Daher sei es wichtig, regelmäßig Meinungen einzuholen und ein Stimmungsbild einzufangen. Auch die DHBW Mosbach will laut Prorektor Prof. Dr. Seon-Su Kim „Erkenntnisgewinn für den Bereich B2B-Marketing und -Kommunikation schaffen und die Diskussion zu den relevanten Themen fördern, die die Branche sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft umtreiben“.

28. Mai 2019

