Den Platz an der Spitze hält mit einem Bearbeitungsraum von 7776 m³ die Portalfräsmaschine „Profimill 3 in Gantry-Ausführung von Waldrich Siegen und ist somit die größte Werkzeugmaschine der Welt. Bild: Waldrich Siegen

Die Firma Schiess befindet sich mit seiner „Vertimaster 2VMG 6-PS“ auf Platz 3 der größten Werkzeugmaschinen der Welt. Die Doppel-Gantry- Portaldreh- und Fräsmaschine hat einen Bearbeitungsraum von rund 2.800 m³. Das bedeutet, der Verfahrweg in X-Richtung beträgt 50 m, in Y-Richtung 8 m und in Z-Richtung 7 m. Bild: Schiess