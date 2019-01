Digitalisierung nimmt Fahrt auf

Anzeige

Digital-Projekte von Wettbewerbern aus der eigenen Branche werden von knapp jedem zweiten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell genannt. Marktfremde Konzerne wie spezialisierte Digital-Start-ups oder Amazon & Co. bewerten rund 70 % der Manager dagegen nicht als Risiko für die eigene Position. Im Gegenteil rechnet gut jede zweite Firma damit, von deren Know-how zu profitieren. Das sind Ergebnisse der DACH-Studie „Digitale Agenda 2019“ von DXC Technology. Dafür wurden im Auftrag von DXC 600 Manager in Deutschland, Österreich und der Schweiz über ein Marktforschungsinstitut befragt. 86 % der DACH-Manager sind überzeugt, dass die digitale Transformation den Markt für das eigene Unternehmen bereits verändert hat. 71 % verfügen inzwischen über eine digitale Agenda. Das ist ein Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

29. Januar 2019