DMG Mori veranstaltet Hausausstellung in Bielefeld

Bei seiner Hausausstellung in Bielefeld vom 21. bis 24. Juni 2022 zeigt DMG Mori 20 Hightech-Maschinen live unter Span, darunter sieben flexible Automationslösungen. Die Technologieintegration von Fräsen, Drehen, Verzahnen und Schleifen in einer Aufspannung sowie das Additive Manufacturing komplettieren das Portfolio. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Kundenportal my DMG Mori.

Turn & Mill Segment für optimale Fertigungslösungen

Mit den leistungsstarken Dreh-Fräszentren der CTX TC Baureihe ermöglicht das Unternehmen die 6-Seiten-Komplettbearbeitung von Werkstücken bis 3.000 mm Länge. Ausgestattet mit B-Achse und optionalem unteren Revolver eignen sich die CTX TC Modelle perfekt für die flexible Fertigung von komplexeren Teilen in kleinen bis mittleren Losgrößen.

Darüber hinaus ergänzt die kompakte NTX Serie das Turn & Mill Portfolio von DMG Mori. So hat sich beispielsweise die NTX 1000 zu einer festen Größe in der hochproduktiven Fertigung von orthopädischen Implantaten entwickelt. Ebenfalls über den B-Achs-Faktor verfügt die CLX 450 TC. Das Einstiegsmodell im Turn & Mill Segment hat das Universaldrehen neu definiert.

Automatisierte Fertigung: Integration von Hard- und Software

Mit der Integration von Hardware und Software verfolgt das Unternehmen die Automatisierung über das gesamte Produktportfolio – von Standardsystemen bis zu Turnkey-Projekten. Auf der Hausausstellung in Bielefeld zeigt der Werkzeugmaschinenhersteller vor allem flexible Lösungen für das Handling von Werkstücken und Paletten. Der Robo2Go wird in gleich drei Ausführungen zu sehen sein:

Als Robo2Go Turning an einer CLX 450 TC sowie an einer CTX beta 800 TC,

als Robo2Go MAX an einer CTX gamma 2000 TC

und als Robo2Go Milling an dem 5-achsigen Universalbearbeitungszentrum DMU 50.

Weitere Roboterautomationen sind in Form des Matris light an einer NLX 2000 und des WH 3 Cell an einer DMP 35 zu sehen. Das bewährte Paletten-Handling PH 150 rundet das Automationsportfolio auf der Hausausstellung ab.

Fräsen, Drehen, Verzahnen und Schleifen in einer Aufspannung

Zu einer automatisierten und effizienten Fertigung gehört für DMG Mori auch die Integration unterschiedlicher CNC-Technologien in einem Arbeitsraum. Den Anfang haben schon vor vielen Jahren die CTX TC und NTX Turn & Mill Baureihen sowie die DMU FD Fräs-Drehzentren gemacht. Mit Technologiezyklen für das Verzahnen in derselben Aufspannung hat DMG MORI diese Entwicklung konsequent weitergeführt: gearSkiving, gearMill, gearBroaching und gearHobbing bieten eine Alternative zu kostspieligen Verzahnungsmaschinen.

Die Technologiezyklen unterstützen hier den Bediener bei der Berechnung komplexen NC-Programme direkt an der Steuerung. Für die richtige Werkzeuglösung im Verzahnen kooperiert das Unternehmen dabei mit seinem DMQP-Partner Paul Horn. Eine weitere Technologieintegration bietet DMG MORI in Form des Schleifens, das nach dem Drehen oder Fräsen in demselben Arbeitsraum erfolgt – ohne Qualitätseinbußen durch Umspannen und mit drastisch reduzierten Durchlaufzeiten.

End-to-End-Kompetenz in der additiven Fertigung

Die additive Fertigung von metallischen Bauteilen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit seinen Lasertec DED hybrid und Lasertec SLM Modellen sowie der innovativen CNC-Technologie realisiert DMG Mori in diesem Bereich optimale Prozessketten – vom Metallpulver bis zur hochgenauen Finish-Bearbeitung. In der Beratungseinheit Additive Intelligence unterstützt der Werkzeugmaschinenhersteller sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender dabei, das Potenzial des metallischen 3D-Drucks voll auszuschöpfen. Zur Hausausstellung Bielefeld wird DMG Mori eine Lasertec 30 Dual SLM demonstrieren. Zudem umfasst das Programm ein Seminar über additive hergestellte Komponenten für die Serienfertigung von Werkzeugmaschinen.

my DMG Mori – Kundenservice online

Die Nutzung des Online-Service-Portals my DMG Mori ermöglicht schnellere Hilfe und absolute Transparenz im Servicefall – und das kostenlos. Serviceanfragen können auf Knopfdruck über ein interaktives Anfrageformular vom PC wie vom Smartphone gestartet werden. Spezifizierte Serviceanfragen mit optional angehängten Fotos oder Videos gelangen unmittelbar an den richtigen Service Experten. Währenddessen sogt die „Tracking & Tracing“ Funktion für Transparenz über alle Serviceprozesse und -abläufe. Sogar Ersatzteilbestellungen lassen sich minutengenau verfolgen. Zudem sind alle kaufmännischen und technischen Dokumente hinterlegt. (eve)

Hier finden Sie mehr über: