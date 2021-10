Dr. Tretter auf der All About Automation Essen 2021

Dr. Tretter präsentiert auf der All About Automation Essen (27./28. Oktober 2021) an Stand 221 sein umfassendes Produktspektrum an Maschinenelementen. Dazu gehören auch die leistungsstarken Kugelgewindetriebe, die etwa in Dreh- oder Fräsmaschinen schnell, effizient und präzise positionieren.

Die Kugelgewindetriebe setzen sich aus einer Spindel, einer Mutter mit den Kugeln und der Lagerung zusammen. Der Gewindetrieb überträgt mithilfe der Kugeln die Kraft zwischen Schraube und Mutter. Dabei wandelt er die Rotation eines Motors mit hohem Wirkungsgrad in eine lineare Bewegung um. Das prädestiniert ihn als Antriebselement von Linearführungen. Dr. Tretter hat ab Lager verschiedene Genauigkeitsklassen und Ausführungen verfügbar.

Gerollte, gewirbelte und geschliffene Spindeln

Unterschieden werden gerollte, gewirbelte und geschliffene Versionen. Bei geschliffenen Spindeln sind die Muttern meist vorgespannt und damit spielfrei oder mit minimalstem Spiel. Die Herstellung von Spindeln mit der Wirbeltechnologie ist ein Hartdrehverfahren, das eine kostengünstigere Alternative zum Schleifen darstellt. Dazu kommt die höhere Präzision gegenüber gerollten Spindeln. Mit dem Hartwirbeln lässt sich zudem eine besonders hohe Qualität der Gewinde erzielen – mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Auf dieses Verfahren hat sich IGT aus Schwelm spezialisiert. Dr. Tretter hat seinen langjährigen Partner übernommen und damit seine Fertigungstiefe von der Veredelung hin zur Herstellung von Gewindetrieben weiter ausgebaut. Anwender erhalten nun passgenauere Lösungen. Gefertigt werden diese sowohl ab einem Stück in Sonderabmessungen als auch bei Serienbedarf in standardisierten Abläufen.

In Essen können sich die Messebesucher auch über weitere Lösungen aus dem umfangreichen Programm von Dr. Tretter informieren. (bec)

Messe All About Automation Essen 2021: Stand 221

Kontakt:

Dr. Erich Tretter GmbH + Co.

Am Desenbach 10 + 12

73098 Rechberghausen

Tel.: +49 7161 95334–0

E-Mail: info@tretter.de

Website: www.tretter.de