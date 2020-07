EBM-Papst gründet Start-up zum Ausbau der Digitalisierung

Anzeige

15.000 l Luft atmet ein Mensch jeden Tag ein und aus. Doch wie oft macht man sich Gedanken darüber, ob diese Luft auch tatsächlich gut und gesund ist? Dieser und weiteren Fragestellungen geht die Denkfabrik EBM-Papst Neo seit zwei Jahren nach. Aufgrund des großen Zukunftspotenzials wird das Dortmunder Start-up nun weiter ausgebaut.

Im April 2020 wurde die Gesellschaft EBM-Papst Neo gegründet. Thomas Sauer (Gruppendirektor Elektronik und Digitalisierung bei EBM-Papst) wird als Geschäftsführer den technischen und operativen Part vor Ort in Dortmund verantworten. Oliver Kühnle (Gruppendirektor IT bei EBM-Papst) leitet als Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich aus der Mulfinger IT heraus. Zudem wechselte Brendan Dow, der sich beim Technologieführer international um Start-ups und digitale Geschäftsmodelle gekümmert hat, von Australien nach Dortmund. Er übernimmt die Vertriebsleitung des Start-ups.

Tätigkeitsfeld und weitere Beteiligungen von EBM-Papst Neo



Die Aufgabe des Start-ups ist es, digitale Lösungen zur Verbesserung von Energiebilanz und Luftqualität in Gebäuden oder zur intelligenten Datenanalyse, zu entwickeln, zu vermarkten und zu vertreiben.

„Die Digitalisierung in Verbindung mit Energieeffizienz ist ein bedeutendes Zukunftsfeld für die ebm-papst Gruppe und ermöglicht uns viele Chancen“, sagt Stefan Brandl, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung des Herstellers von Ventilatoren und Antrieben. „Als Innovationstreiber von Luft- und Antriebslösungen entwickeln wir mit Hilfe von IoT- und Cloud-Technologien neue Geschäftsmodelle, die unserem Unternehmen Wachstumspotentiale ermöglichen und unseren Kunden Mehrwert bieten werden.“

Das Unternehmen hat sich in den letzten Monaten über Neo an drei starken internationalen Partnern beteiligt. „Mit diesen Beteiligungen konnten wir breites Wissen vernetzen und umgehend eine hohe Innovationsgeschwindigkeit aufnehmen“, sagt Thomas Sauer. „Erste Projekte im Bereich der Gebäudeklimatisierung und Kältetechnik sind bereits in der Umsetzung mit unseren Kunden.“

Mehr Platz für Erweiterung

Um mehr Platz für die zukünftige Entwicklung in Dortmund zu haben, ist das bisherige Team von sieben Kolleginnen und Kollegen nun in neue Räumlichkeiten innerhalb des Technologiezentrums gezogen. Unterstützung erhalten sie weiterhin von zehn Kollegen in Indien. Diese kümmern sich vor allem um Softwareentwicklungen. In den nächsten Monaten sollen weitere Mitarbeiter zum Team dazu stoßen.

Kontakt:

EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Tel.: +49 793881-0

www.ebmpapst.com