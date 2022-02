Einfache Robotik: Keba übernimmt Drag and Bot

Der österreichische Automationsspezialist Keba aus Linz übernimmt das Robotik-Software-Start-up Drag and Bot GmbH aus Stuttgart und verstärkt sich damit beim Thema Robotersteuerung und Roboterprogrammierung. Drag and Bot (eine Ausgründung des Fraunhofer IPA aus Stuttgart) entwickelt einen Software-Baukasten aus fertigen Bausteinen, die mittels intuitivem Drag&Drop ohne Robotik-Knowhow zu einem Roboterprogramm zusammengestellt werden können.

Mit der Software Drag&Bot können also auch kleine und mittlere Unternehmen Roboter einfach programmieren und Roboter auch bei kleinen Stückzahlen sinnvoll einsetzen sowie an wechselnde Anforderungen anpassen. Die Softwarelösung von Drag and Bot wird für die Be- und Entladung von Maschinen, für mechanische Montage, Elektronik-Montage und eine Vielzahl von Pick & Place Anwendungen eingesetzt.

100% Tochter der Keba Industrial Automation

Die Übertragung des Eigentums sowie der Kauf wurden im Dezember 2021 vollzogen. Über die Summe des Kaufs wurde Stillschweigen vereinbart. Die Drag and Bot GmbH ist als 100 % Tochtergesellschaft Teil der Keba Industrial Automation GmbH, eines der drei Geschäftsfelder der Keba Group AG. Mit dieser neuerlichen Akquisition stärkt Keba seine Position in Robotik und Industrieautomation und ergänzt sein Produktportfolio strategisch in einem interessanten Wachstumsmarkt, in dem auch andere innovative Newcomer wie Wandelbots oder Artiminds aktiv sind.

So einfach zu bedienen wie drag&drop

Der Firmenname „Drag and Bot“ ist vom Drag&Drop-Prinzip der IT-Welt abgeleitet, was allgemein mit ‚einfach zu bedienen‘ assoziiert wird. „Technologien zu nutzen, um die oft komplexe Welt der Automatisierung für den Anwender einfacher zu machen, ist die Devise Kebas. Mit Drag and Bot haben wir ein Unternehmen erworben, welches genau diese Philosophie verfolgt und somit optimal zu den Stärken von Keba passt“, so Gerhard Luftensteiner zu den Hintergründen der Akquisition.

Keba ist mit seinen Automationslösungen im Bereich Robotik bereits seit Jahrzehnten aktiv. Die Expertise von Drag and Bot ermöglicht Keba nun eine Erweiterung des Kemro X-Baukasten. So wird Keba u.a. in der Lage sein, Maschinenbauern einfache Lösungen für die Anbindung an Roboter anzubieten.

Wer ist Keba?

Keba agiert in drei Geschäfts-feldern: Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation. Steuerungen und Sicherheitstechnik bis hin zur Antriebstechnik für Maschinen und Roboter, Geldautomaten und Paket- bzw. Übergabeautomaten sowie Stromladestationen für E-Autos oder auch Heizungssteuerungen zählen beispielsweise zum Produktportfolio des mehr als 1800 Personen starken Automationsexperten.

