Einheitlicher Standard für Kunststoffmaschinen

Die Arbeitsgruppe Euromap 84 arbeitet derzeit an einer Spezifikation, wie auf der Basis des offenen Kommunikationsstandards OPC UA Extrusionslinien und MES-Systeme miteinander kommunizieren werden. Damit rückt die Kunststoffindustrie einem einheitlichen Kommunikationsstandard zwischen Maschinen und Produktionsleitsystemen einen Schritt näher. Da bestehende Hardware-Schnittstellen mit zunehmend komplexeren Maschinen und Prozessen an ihre Grenzen stoßen, entwickelt die Arbeitsgruppe aus dem Dachverband Euromap neue Schnittstellen auf Basis von OPC UA. Standardisierte Schnittstellen sind Voraussetzung für eine effektive und effiziente Vernetzung von Maschinen und Anlagen. Aktuell arbeitet der europäische Dachverband unter der Leitung des VDMA an mehreren Schnittstellen, etwa für den Datenaustausch zwischen Spritzgießmaschinen und MES-Systemen, Robotern und Peripheriegeräten sowie zwischen Blasformmaschinen und MES-Systemen. Auf der Branchenmesse K 2019 sollen erste Arbeitsergebnisse präsentiert werden.

2. April 2018