Der Kundenservice steht vor einer grundlegenden Veränderung. Er wird zum neuen Marketing sowie zum Dreh- und Angelpunkt in der Kundenbeziehung. Mithilfe von KI-Technologien werden Unternehmen sich – und auch ihren Kundenservice – digitalisieren.

Im Empolis-Webinar zum Thema digitaler Kundenservice am 11. April von 10:00 bis 11:00 Uhr zeigen die Referenten Patrick Sand, Customer Success Manager bei Empolis, und Roman Senger, Assistent der Geschäftsführung, wie der Kundenservice mithilfe von intelligenter Software schnell und ohne große Investitionen digitalisiert werden kann.

Auch wird in dem Webinar der Nutzen des digitalen Kundenservice aufgezeigt. So befinden sich beispielsweise zahlreiche Daten alle an einem Ort und sind jederzeit on- oder offline verfügbar. Zudem beinhaltet die Software intelligente Suchfunktionen, darunter eine geführte Fehlersuche, offene API und integrierte Self-Service-Lösung für Endkunden, Partner und Field Service.

Für die kostenfreie Teilnahme am Live-Webinar registrieren Sie sich einfach auf der Industrieanzeiger-Webseite oder geben Sie die Kurzadresse http://hier.pro/WT1Po in Ihren Browser ein.

22. März 2019

