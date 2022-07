Endress+Hauser weiht Neubau in Reinach ein

Die Rohbauarbeiten haben 2019 begonnen, Einweihung wurde am 1. Juli 2022 gefeiert: Endress+Hauser hat am Standort Reinach (Kanton Basel-Landschaft) ein knapp 150 Meter langes Gebäude errichtet. Dafür wurden eine Freifläche sowie ein Bestandsgebäude an der Kägenstrasse überplant. Die zusätzliche Nutzfläche beträgt mehr als 25.000 Quadratmeter – das entspricht rund vier Fußballfeldern. Insgesamt wurden unter anderem rund 19.000 Kubikmeter Beton und 2.200 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut.

Die Erweiterung war nötig, denn in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Mitarbeitenden am Standort Reinach um 20 % auf über 2.000 gestiegen. Parallel wurden die produzierten Stückzahlen deutlich erhöht und das Portfolio für digitale Lösungen ausgebaut. Um auch den neuen Anforderungen an die Arbeitswelt, Ausbildungsplätze sowie die Digitalisierung gerecht zu werden, hat der Spezialist für Mess- und Automatisierungstechnik 60 Millionen Franken in des Ausbau des Campus investiert. Im Neubau beheimatet sind Endress+Hauser Flow, das Kompetenzzentrum für Durchflussmesstechnik, sowie Endress+Hauser Digital Solutions, innerhalb der Firmengruppe für alle Themen rund um digitale Kommunikation und Automatisierungslösungen zuständig. Die ersten Mitarbeitenden sind bereits eingezogen.

Produktionsausbau und zusätzliche Arbeitsplätze

Endress+Hauser trägt mit dem Neubau nach eigenen Angaben der anhaltenden Nachfrage nach hochwertigen Durchflussmessgeräten und Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) in der Prozessindustrie Rechnung. Flüssigkeiten und Gase müssen immer genauer erfasst, gemessen und abgerechnet werden. Verantwortlich dafür sind unter anderem zunehmend strengere gesetzliche Bestimmungen und weltweit wachsende Anforderungen an Qualität und Umweltschutz.

Endress+Hauser Flow hat auf diese Entwicklungen reagiert, das Portfolio erweitert und die Stückzahlen in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Die Konsequenz: ein stetiger Ausbau der Produktion und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Mit der jüngsten Investition gibt das Familienunternehmen ein deutliches Bekenntnis zum Standort Reinach respektive der Region Basel ab, in welcher die Firmengruppe fest verwurzelt ist.

Fokus auf Zusammenarbeit

Anlässlich der Erweiterung werden rund 1.050 Mitarbeitende über alle Gebäude hinweg umziehen. Durch die zusätzlichen Flächen entsteht mehr kollektiv genutzter Arbeitsraum. „Im Sinne von New Work setzen wir Activity Based Working – also tätigkeitsbasiertes Arbeiten – um. Für unterschiedliche Tätigkeiten wird es unterschiedliche Arbeitsbereiche geben. Mitarbeitende können dann einen Platz wählen, der sich für ihre Aufgabe am besten eignet“, sagt Mirko Lehmann, Geschäftsführer Endress+Hauser Flow.

Besondere Coworking-Zonen wie «Innovation Labs» oder Projekt-Zonen bieten zudem unterschiedlichen Abteilungen die Möglichkeit, gemeinsam über einen längeren Zeitraum an einem Projekt zu arbeiten. Mitarbeitende dürfen frei zwischen einem festen oder geteilten Arbeitsplatz entscheiden. Helle, freundliche Räume und eine moderne Infrastruktur wirken sich ebenfalls positiv auf das Arbeitsklima aus.

Lernfördernde Ausbildungsbereiche

Sich für die Zukunft zu rüsten, heißt für Endress+Hauser indes auch, in die Mitarbeitenden von morgen zu investieren. Der Neubau holt die Ausbildung ins Herz des Betriebs und bietet genügend Raum für lernfördernde Bereiche mit Werkstätten, Laboren und Schulungsräumen. Dadurch kann die Anzahl der Ausbildungsplätze und -berufe aufgestockt werden. Bislang wurden 43 Lernende in acht Berufen ausgebildet, ab August werden es knapp 50 Lernende in elf Berufen sein. In den nächsten fünf Jahren soll die Anzahl weiter wachsen.

Rund 4.000 Besucher pro Jahr dürfen sich zudem auf das neue Betriebsbesichtigungs- und Bewirtungskonzept freuen. Dies beinhaltet neben dem Empfangsbereich in neuer Gestalt auch ein neues Besucherzentrum mit der integrierten Erlebniswelt «Flow Experience». Dort werden auf über 2.000 Quadratmetern die Marke Endress+Hauser sowie das Portfolio für Durchflussmesstechnik schon vor der eigentlichen Werksbesichtigung erlebbar.

Nachhaltiges Energiekonzept

Den Neubau nutzt Endress+Hauser außerdem dazu, sein anhaltendes wirtschaftliches Wachstum noch stärker mit ökologischer und sozialer Verantwortung in Einklang zu bringen. Im Hinblick auf das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie von Endress+Hauser Flow, seine Gebäude am Standort bis 2030 CO2-neutral zu betreiben, wird großen Wert auf eine klimaschonende Bewirtschaftung gelegt. Im Rahmen des Energiekonzepts wird beispielsweise die produzierte Abwärme in einem Schichtenspeicher für Warmwasser gespeichert und anschließend für die Beheizung genutzt. Zusätzlich hilft ein umfassendes Energiemonitoring mit Messinstrumenten aus dem eigenen Portfolio, den Gebäudebetrieb stetig zu optimieren.

Größter Sonnenstromproduzent im Raum Basel

Auf dem Dach des Neubaus wurden großflächige Photovoltaikanlagen installiert. Sie erbringen eine Leistung von 365 Kilowatt-Peak und decken damit den Stromverbrauch von rund 75 Einfamilienhäusern pro Jahr​. Insgesamt verfügt Endress+Hauser am Standort Reinach nun über eine Photovoltaik-Fläche von 3.700 Quadratmetern mit einer Leistung von rund einem Megawatt Peak. Das Unternehmen ist damit einer der größten Sonnenstromproduzenten im Raum Basel. Zusätzlich wurden auf dem Dach zwei Bienenvölker angesiedelt und bienenfreundliche Blumen gepflanzt. Das Projekt ist ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt, da die kleinen Insekten als wichtigste Pflanzenbestäuber in Mitteleuropa gelten. (kf)