Der Energie- und Versorgungssektor setzt zunehmend auf Intelligente Automatisierung, seit 2017 insbesondere auf Künstliche Intelligenz (KI). Das Potenzial für Großprojekte unterschätzen deutsche und internationale Führungskräfte allerdings; hier wird sie zu selten eingesetzt, so eine neue Studie des Capgemini Research Institute.

Die Ergebnisse der Studie “Intelligent Automation in Energy and Utilities: The next digital wave“ zeigen, dass fast die Hälfte der Befragten den Nutzen ihrer Initiativen zur Intelligenten Automatisierung unterschätzt hat. Nur 18 % der Unternehmen setzen sie in „Quick-Win-Anwendungsfällen„ ein und nur 15 % der Befragten international sowie 13 % der deutschen gaben an, dass ihr Unternehmen Intelligente Automatisierung in mehreren Anwendungsfällen im großen Maßstab umsetzt. Die Branche der Energie- und Versorgungsunternehmen profitiert im Vergleich zu anderen Branchen bereits stark von Intelligenter Automatisierung, wenn es darum geht, den Betrieb effizienter zu gestalten sowie das Umsatzwachstum und die Kundenbindung zu steigern.

26. Juni 2019