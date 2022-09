Epson und Eco DMS kooperieren

Die Epson Deutschland GmbH, Meerbusch, hat mit der in Aachen ansässigen Eco DMS GmbH eine strategische Kooperation in der Region DACH vereinbart. Der Schwerpunkt der sofort beginnenden Zusammenarbeit liegt auf den Bereichen Digitalisierung und Weiterverarbeitung von Dokumenten. Endkunden sollen dabei von einer nahtlosen Anpassung der verfügbaren Hard- und Softwarekomponenten profitieren, was sich in zuverlässigen firmeninternen Workflows mit gesteigerter Effizienz niederschlagen soll.

Handelspartner erhalten, entsprechend des bisherigen Schwerpunktes auf die Hard- beziehungsweise Software, individuell auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Schulungen. Weiter stellen Epson und Eco DMS neben einer exklusiv engen Unterstützung im Projektgeschäft auch ein Demogeräte- und Demosoftware-Kontigent bereit.

Digitalisierung hilft der Umwelt

Epson ist ein Anbieter von Dokumentenscannern mit einem breiten Produktportfolio für alle Einsatzfälle. Der Einzugsscanner DS-790WN beispielsweise ist wegen seiner spezifischen Funktionen für den Aufbau digitaler Dokumentenworkflows geeignet. Das Dokumenten-Management-System von Eco DMS wiederum ist eine einfach zu bedienende Lösung zum Digitalisieren, Archivieren, Teilen, Verwalten und Finden von Dokumenten am PC, Smartphone und Tablet.

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation“, sagt Christoph Lubinus, Vertriebsleiter Scanner der Epson Deutschland GmbH in der Region DACH. „Die Nutzung digitaler Technologien verbessert nicht nur die Effizienz, sie hilft dank der erheblichen Einsparung von Papier auch dabei, bestehende Umweltziele zu erreichen.“ Ralf Schmitz, zuständig für Reseller Sales & Vertrieb bei der Eco DMS GmbH, ergänzt: „Zu einem Dokumenten-Management-System gehört zwingend ein guter Dokumentenscanner. Die Kooperation wird bei unseren Resellern und deren Kunden die Digitalisierung weiter voranbringen.“ (jk)

