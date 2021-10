Erfolgreicher Restart der In.Stand

Die Freude der Aussteller und Besucher über den Restart der Messe war deutlich zu spüren. Rege Gespräche an den Ständen und in den zusätzlich geschaffenen Catering- und Kommunikationszonen waren die Folge. Positiv wirkte sich zudem die Synergie mit zwei parallel stattfindenden Fachmessen auf dem Stuttgarter Messegelände aus. Erfreulich war die stabile Buchung von Ausstellungsfläche im Vergleich zur ersten In.Stand 2019. Die Messehalle C2 mit ihren 5.000 m2 Bruttofläche war dementsprechend gut gefüllt. Insgesamt 75 (2019: 84) ausstellende Unternehmen waren präsent und zeigten ihre aktuellen Lösungen im Bereich der industriellen Instandhaltung und Services. Auch bei den Besucherzahlen zeigte sich eine gewisse Konstanz. Waren es 2019 noch 1.224 Fachbesucherinnen und Fachbesucher, so konnten 2021 insgesamt 1.093 Besucher gezählt werden. Hinzu kamen 305 Teilnehmer, die sich über die digitale Plattform informierten und den Live-Stream aus dem Studio verfolgten. Erfreulich auch das erweiterte Einzugsgebiet: 20 % der Besucherinnen und Besucher reisten aus Bayern an und der Anteil überregionaler Beteiligungen steigerte sich von 44 % auf knapp 60 %.

Fachforum als zentrale Anlaufstelle

Wie bereits 2019 war das Fachforum powered by Pilz oftmals erste Anlaufstelle in der Messehalle. Die durch das Planungsteam von Pilz und Messe Stuttgart eingeladenen Redner stehen für ein hochwertiges und abwechslungsreiches Programm. Die Themen reichten von Absicherung von Bestandsmaschinen bis Smart Maintenance. Ein Highlight in diesem Jahr war die offene Vorlesung von Prof. Dr. Brumby, DHBW Mannheim, mit seinem Gastdozenten Uwe Koch, CEO bei der Wisag, die über Fremdvergabe und Outsourcing als unternehmerische Entscheidung dozierten. Dem vielfach diagnostizierten Fachkräftemangel will die Fachmesse mit genau solchen Aktionen begegnen und den Austausch zwischen Studierenden, Berufseinsteigern und Profis stärken. Tim Lüking, Business Development Manager bei der Pilz GmbH & Co. KG berichtet: „Es waren sehr viele Entscheider bei uns auf dem Stand, die konkrete Projekte im Gepäck hatten. Schwerpunkt des Interesses dabei war in diesem Jahr unser Industrial Access Management.“

Digitales Pendant mit alternativen Formaten

Das Studio powered by Wisag sendete an beiden Messetagen ein alternatives Programm über den Live-Stream auf die digitale Plattform der In.Stand. Im Frühstücks-Club wurden an beiden Messetagen Gäste begrüßt. Diese waren Philipp Daniels, CFO bei der Wisag, Horst-Dieter Kraus, Vice President Marketing bei Pilz und Yannik Stäbler vom Projektteam der In.Stand. Im Anschluss wechselten sich Interviews, Vorträge und Diskussionen ab. Die Aufzeichnungen aus dem Studio werden größtenteils im Nachgang über die jeweiligen Veranstalter und auf der Website der In.Stand veröffentlicht. „Es ist spürbar, dass es einen großen Nachholbedarf gibt. Durch Corona wurde der Fachkräftemangel noch weiter forciert und wir als Dienstleister können hier in der Instandhaltung unterstützen.“, erklärt Andreas Beyerle-Köster, Regionalleiter Süd bei der Wisag Industry Service Holding GmbH.

Innovationen an allen Ecken

Auf der neu geschaffenen Innovation Area präsentierten sich insgesamt zwölf Unternehmen. Darunter Innovationstreiber wie das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) und Start-ups die mit cleveren Lösungen für industrielle Instandhaltung und Services aufwarteten. Auch hier oftmals digitale Lösungen die in Richtung Monitoring und Predictive Maintenance gehen, wie auch an vielen Ständen anderer Aussteller. Der Megatrend Digitalisierung macht auch vor der Instandhaltung nicht stopp.

Start-up Award ehrt herausragende Innovation

Erstmalig wurde der In.Stand Start-up Award 2021 verliehen. Preisträger ist die Firma Sparrow Networks, deren Lösung die Jury einstimmig überzeugte. Sparrow bietet eine KI-basiertes Ersatzteilmanagement nach dem Pooling-Prinzip. Die Jury war besetzt durch eine Fachzeitschrift, das Virtual Dimension Center und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Diese lies es sich auch nicht nehmen einen Sonderpreis zu vergeben. Das Start-up ai-omatic solutions GmbH überzeugte mit einer Lösung für Predictive Maintenance. Das Projekt ist noch in der Erprobungsphase und hat große Chance den Markt zu erobern. (bt)

