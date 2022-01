Bosch Tech Compass zu den globalen Auswirkungen von Technologien

Technologie mache die Welt zu einem besseren Ort, meinen 72 % der im Bosch Tech Compass Befragten. Der Bosch Tech Compass dient dazu, sich intensiv mit den Auswirkungen verschiedener Technologien auf die globalisierte Welt und die Gesellschaft zu beschäftigen.

Über die Umfrage

Für die Studie wurden im August 2021 von der Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) im Auftrag der Robert Bosch GmbH Personen ab 18 Jahren in fünf Ländern (China, Deutschland, Indien, Großbritannien und USA) online befragt. In Deutschland und Großbritannien wurden 1.000 Personen befragt, in China, Indien und den USA 2.000 Personen. Die Stichproben sind repräsentativ für das jeweilige Land in Bezug auf Region, Geschlecht und Alter (DE, UK, USA: 18–69 Jahre / CN, IN: 18–59 Jahre).

Weitere Ergebnisse des Bosch Tech Compasses

83 % der Befragten weltweit sind sich einig, dass sich Technologie mehr auf die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren sollte, anstatt auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. So zeigt die Umfrage zum Beispiel, dass mehr als drei von vier Befragten weltweit den technologischen Fortschritt als Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels sehen.

Während die Chinesen (83 %) und Inder (77 %) zuversichtlicher sind, dass Technologie derzeit ausreichend eingesetzt wird, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen, glaubt dies nur eine Minderheit der Menschen in den USA (47 %), Großbritannien (37 %) und Deutschland (29 %).

Die Bedeutung von Digitalisierung und KI

Bei der Frage, welche Technologien positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben werden, gibt es ebenfalls deutliche regionale Unterschiede. Deutschland, Großbritannien und die USA setzen große Hoffnungen in grüne Technologien wie Climate Engineering, Biotechnologie und Wasserstoff. China und Indien sind hingegen davon überzeugt, dass sich intelligente und vernetzte Technologien wie KI und 5G positiv auf die Gesellschaft auswirken werden. Rund ein Drittel aller Befragten in den USA und Europa gibt jedoch an, KI als die größte technologische Bedrohung zu sehen.

Vier von fünf Menschen weltweit glauben, dass der Erfolg eines Unternehmens davon abhängt, in Zukunft digitales Vertrauen bei seinen Kunden aufzubauen. Denn das wird nach Meinung der weltweit Befragten immer wichtiger: Für 43 % spielt Vertrauen in der digitalen Welt eine größere Rolle als in der analogen Welt.

„Vorbehalte abzubauen und Vertrauen in digitale Technologien aufzubauen – das wird in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein und sich auch auf das Verhalten der Verbraucher auswirken“, bewertet Bosch CEO Stefan Hartung dieses Ergebnis der Studie. Mit dem eigens entwickelten KI-Kodex, Leitlinien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, trägt das Unternehmen dazu bei. (eve)

