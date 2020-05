Anzeige

In Zeiten in denen kundennaher Service aus der Distanz wertvoller ist denn je, erweitert das Ericsson Center of Excellence Industry 4.0 sein Portfolio um ein neues Angebot. Um mit Mobilfunknetzbetreibern den gemeinsamen Industriekunden schlüsselfertige private Mobilfunklösungen, sogenannte Campusnetze, anbieten zu können, konfiguriert Ericsson diese Lösungen künftig im Duisburger Supply Hub vor. Die verschiedenen Komponenten werden vor Ort im Supply Hub in Duisburg zu einem Netz zusammengestellt. Durch die anschließende Vorkonfiguration in einer Ericsson-IT-Umgebung können Ericsson-Experten aus der ganzen Welt per Fernzugriff die Einstellungen vornehmen und müssen hierzu nicht das Werksgelände des Kunden besuchen. „Durch die Nutzung des Supply Hubs rückt die globale Wertschöpfungskette von Ericsson näher an den Kunden und verkürzt den Implementierungszeitraum“, erklärt Joe Wilke, Leiter des Ericsson Center of Excellence Industry 4.0.

Kontakt:

Ericisson

Prinzenallee 21

40549 Düsseldorf

+49 (0) 211 534 1157

martin.ostermeier@ericsson.com

www.ericsson.com