Erstes E.GO-Werk in Aachen eröffnet

Das erste Produktionswerk der E.GO Mobile AG in Aachen ist eröffnet. Am Standort Aachen Rothe Erde hat Architekt Monty Klepzig vom Büro Pasucha & Klepzig symbolisch den Schlüssel für das Werk an den CEO und RWTH-Professor Dr. Günther Schuh und den Werksleiter Dr. Bastian Lüdtke übergeben. In dieser Werk 1 genannten Industrie 4.0-Vorzeigefabrik produziert das Unternehmen mit 140 Mitarbeitern das Elektrostadtauto E.GO Life. Die Produktion ist laut eigenen Angaben von der Entwicklung über den Einkauf bis hin zur Montage gekennzeichnet durch digitale Kontinuität sowohl in der Prozessdefinition als auch im Materialfluss. Die erste Auslieferung des konsequent als Zweitwagen konzipierten E.GO Life an Kunden soll Ende dieses Jahres erfolgen. Die Reichweiten sollen bei maximal 160 Kilometern liegen. Mit diesem Stromauto hat das Unternehmen das entwickelt, was die großen Konzerne in den vergangenen Jahren versäumt haben: ein günstiges und massentaugliches Elektroauto.

29. Juli 2018