Erwerb der Soehnergroup durch Iwis abgeschlossen

Die Iwis SE & Co. KG, München, hat über die Iwis Mechatronics GmbH die Soehnergroup bestehend aus der Walter Söhner GmbH & Co. KG (Schwaigern, Deutschland), GRW Technologies Inc. (Grand Rapids, USA), Soehner Technology (Suzhou) Co. Ltd. (Suzhou, China) und Soehner S.R.L. (Timisoara, Rumänien) mit Zustimmung der Kartellbehörden erworben.

Die Soehnergroup wurde vor 55 Jahren von Walter und Rosemarie Söhner mit dem Stammsitz in Schwaigern gegründet, beschäftigt 1.100 Mitarbeiter und strebt 2021 etwa 200 Mio. € Umsatz an.

Kunststoff-Metall-Verbindungen sowie Hybridteile und -baugruppen

Die Soehnergroup ist als Produktionsdienstleister und Entwicklungspartner mit eigenen Betriebsmittelbauten auf die Herstellung anwenderspezifischer, technologisch anspruchsvoller Stanz-, Mehrkomponenten- und Verbundteile (Kunststoff-Metall-Verbindungen) sowie komplexer Hybridteile und -baugruppen spezialisiert und technologisch hervorragend aufgestellt für die Zukunft verschiedener Mobilitätskonzepte und regenerativer Energieerzeugung.

An allen ihren Standorten ist die Soehnergroup mit einem breiten Leistungsspektrum über die gesamte Wertschöpfungskette seit Jahrzehnten ein starker Partner für ihre Kunden. Gefertigt werden Komponenten und Komplettlösungen für verschiedene Bereiche des täglichen Lebens: neben den Hauptmärkten Automotive und Renewable Energy, Produkte für die Industrie und Elektronik sowie die Branchen Sanitär, Medizintechnik und Konsumgüter.

Intelligente mechatronische Produkte entwickeln

Iwis strebt durch die komplementären Fähigkeiten die Umsetzung einer zukunftsorientierten Strategie bis hin zu intelligenten mechatronischen Produkten an.

Andreas Wagner, CEO der Iwis Smart Connect GmbH, hat zusätzlich die CEO-Funktion bei der Soehnergroup übernommen. Christof Droste, Albrecht Heege, Robert Koziel und Bernd Schöffler nehmen ihre bisherige Verantwortung als Geschäftsführer in der Soehnergroup weiterhin wahr.

Automotive: Steuertriebsysteme auf Basis von Präzisionsketten

Iwis ist mit der Division Motorsysteme nach eigenen Angaben Weltmarktführer für innovative und kostengerechte Steuertriebsysteme auf Basis von Präzisionsketten. Nahezu alle Automobilhersteller weltweit werden über die Werke München, Landsberg, Pinghu und Murray mit mehr als 60.000 Systemen täglich beliefert.

In der Division Antriebssysteme beliefert Iwis auch den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau mit Präzisionsrollenketten. Anwendungen finden sich in der Druck- und Papierindustrie, in der Verpackungsindustrie und der Fördertechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau und der Landmaschinenindustrie.

In der Division Iwis Smart Connect liefert das Unternehmen als Spezialist hochpräzise elektrische Verbindungs- und Kontakttechnik für Automobil- und Industrieanwendungen. Durch den Zukauf der Soehnergroup erweitert sich diese Division zur Iwis Mechatronics.

Familienunternehmen in vierter Generation

Das 1916 gegründete Familienunternehmen wird heute in vierter Generation von Johannes Winklhofer geleitet.

Iwis beschäftigt mit der Soehnergroup mehr als 3.000 Mitarbeiter und strebt 2021 einen Umsatz von etwa 650 Mio. Euro an. Neben Produktionsstandorten in Deutschland (München, Landsberg, Wilnsdorf, Sontra, Kaufbeuren, Rieden und Schwaigern) sowie in Tschechien, China, USA und Rumänien gibt es in verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern Niederlassungen, darunter in Brasilien, England, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Kanada, Korea, Schweiz, Südafrika und der Türkei. Insgesamt ist das Unternehmen weltweit an 45 Standorten vertreten. (bec)

Kontakt:

Iwis SE & Co. KG

Albert-Roßhaupter-Straße 53

81369 München

Tel.: +49 89 76909–0

E-Mail: info@iwis.com

Website: www.iwis.com