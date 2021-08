Peter Sauber Agentur veranstaltet f-cell in Stuttgart

Anzeige

Auf der f-cell 2021 dreht sich am 14. und 15. September wieder alles um Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. 60 Unternehmen zeigen in Stuttgart unter dem Motto „Energizing Hydrogen Business“ den BesucherInnen ihre Neuheiten. Ebenso hoch ist die Anzahl der Referenten, die die zeitgleich stattfindende Konferenz begleiten. BesucherInnen können sich an den zwei Kongresstagen mit internationalen ExpertInnen zu Anwendungsfeldern, Herstellungsmöglichkeiten und Länderspezifika im Haus der Wirtschaft in Stuttgart austauschen. Darüber hinaus wird der f-cell Award einen Höhepunkt bieten, der im Rahmen der Abendveranstaltung gemeinsam mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg und der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart vergeben wird. Prämiert werden herausragende Entwicklungen und Innovationen. Bereits zum dritten Mal findet zudem die beliebte 24-Stunden-Wasserstoff-Rallye im Rahmen der Messe statt.

Hygienemaßnahmen

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bietet die Planungsgrundlage für die sichere Umsetzung von Veranstaltungen im Herbst: So werden bei der Messe die mittlerweile aus dem Alltag bekannten „3G“ umgesetzt und damit sichergestellt, dass alle Teilnehmenden nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Zusätzlich gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Damit Teilnehmende die Abstandsregeln entspannt einhalten können, wird mit breiteren Gängen und großzügigen Catering-, Networking- und Konferenzflächen gearbeitet. Für die regelmäßige Frischluftzufuhr wird durch Lüften gesorgt.

Der Bedarf für eine Plattform wie die f-cell steigt, denn die Entwicklungen im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Bereich schreiten rasant voran und das aktuelle Investitionsverhalten zahlreicher Staaten und Unternehmen befeuert dies zusätzlich. (eve)

Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

Tel: +49 711 656960–5704

Mail: f-cell@messe-sauber.de

https://f-cell.de