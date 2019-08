Anzeige

Laut dem Wirtschaftsverband Industrieservice (WVIS) wachsen sowohl die Instandhaltung in der Industrie als auch der Umsatz im Industrieservice weiter. So weist der Branchenmonitor des Verbands einen Umsatz von deutlich mehr als 20 Mrd. Euro (+4,7 %) für 2018. Martin G. Eckert, Mitglied des WVIS-Vorstandes, bescheinigt der Branche ein beschleunigtes Wachstum. „Die klassischen und auch die neuen Smart Services bieten gemeinsame Potenziale für neue Dienstleistungen“, sagt Eckert. Umso mehr sei die eigene IT-Kompetenz zu stärken. Vor allem Maschinen- und Anlagebauer nutzen den Service als wichtigen Umsatzbringer. Über 50 % der Firmen generiere inzwischen mehr als ein Viertel des Umsatzes aus der Servicesparte, hat eine Umfrage des Kundendienst-Verbands Deutschland im Vorjahr ergeben. Ein Hemmnis ist jedoch der drohende Fachkräftemangel. „Der Wandel der Fähigkeiten von Instandhaltungsmitarbeitern wird vielleicht die größte Herausforderung der nächsten Jahre sein“, sagt Rainer Brenk-Ortolf, Vorstandsmitglied beim Forum Vision Instandhaltung (FVI). Auch hierbei will die neue Fachmesse Instand Hilfestellung geben. Am 23. und 24. Oktober treffen sich Instandhalter und Servicefachleute auf dem Stuttgarter Messegelände zur neuen Fachmesse für Instandhaltung und Services.

19. August 2019