Die Motek, Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung, ist zusammen mit der Bondexpo, Fachmesse für Klebtechnologien, erfolgreich über die Bühne gegangen. Insgesamt 976 Aussteller aus 32 Ländern waren nach Stuttgart gekommen, um Neuheiten aus den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung sowie Fügen und Verbinden zu präsentieren. Highlight war in diesem Jahr der integrative Themenpark Arena of Integration in Halle 6. Auf dieser Plattform haben 36 Unternehmen mit 29 vernetzten Usecases Antworten auf aktuelle Fragen zu intelligenten Produktions- und Prozessketten gegeben.

Die Motek hat sich einmal mehr als anwenderorientierte Arbeitsmesse präsentiert. Zufriedene 35.165 Fachbesucher belebten über vier Messetage die sechs Hallen. Der Messeveranstalter hat auch in diesem Jahr eine optimale Geschäftsatmosphäre für Aussteller und Fachbesucher geschaffen. Mit Arbeitsplatz, Espressobar, Erfrischungszone und Ruhebereich in den Randbereichen jeder Halle standen ansprechend gestaltete Areale zur Verfügung. Im kommenden Jahr wird das Messeduo Motek und Bondexpo vom 5. bis 8. Oktober stattfinden. Veranstaltungsort ist wieder das Stuttgarter Messegelände.

30. Oktober 2019

