Fachmessen-Duo in Dortmund

Anzeige

Das Fachmessen-Duo Solids und Recycling-Technik in Dortmund verspricht jede Menge Innovationen. Rund 500 Aussteller zeigen am 7. und 8. November in Dortmund neue Produkte und Dienstleistungen der Branchen. Darüber hinaus bieten die Innovation-Center den Besuchern ein informatives Vortragsprogramm aus Wissenschaft und Praxis. Branchenexperten aus Unternehmen, Instituten und Forschungseinrichtungen verraten ihre Erfahrungen. Ein echtes Highlight erleben Besucher auf dem Freigelände. Dort führen das Unternehmen Rembe und der Verein IND EX an beiden Tagen eindrucksvolle Live-Explosionen vor und weisen so auf das Thema Explosionsschutz hin. Zudem findet 2018 im Rahmen der Messen wieder die internationale Kooperations-Börse „Matchmaking Recycling Technology“ statt. Im Vorfeld rechnet der Veranstalter Easyfairs mit mehr als 7000 Besuchern.

5. Oktober 2018