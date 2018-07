Anzeige

Der SAP-Partnerverband IA4SP hat die Automotive-Anwendung „Carchain“ von Datavard mit dem IA4SP Award in der Kategorie „Most Innovative Project“ ausgezeichnet. Die App sammelt Kfz-Daten wie Wartung und Nutzung in einer Blockchain und ermöglicht in Kombination mit anderen SAP-Daten und mit Tools wie Machine Learning eine Vorhersage etwa zu Lebenserwartung und Marktwert des Autos. Der Name IA4SP steht für „International Association for SAP Partners e.V.

12. Juli 2018

