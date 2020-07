Faulhaber-Standort Schönaich produziert klimaneutral

Anzeige

Der Faulhaber-Standort Schönaich produziert seit Kurzem komplett klimaneutral. Das Unternehmen investiert schon viele Jahre in eine klimaneutrale Stromerzeugung und Umweltschutz gehört zu seinen zentralen Werten.

Neben dem Ausbau der Photovoltaikanlage zählte ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu den Investitionen, die Faulhaber getätigt hat. Das BHKW produziert Strom und Wärme mithilfe von Erdgas und arbeitet damit effizienter, als es übliche Heizungsanlagen können. Zusätzlicher Strom wird aus Ökostrom bezogen. Um auch den Anteil an CO₂ auszugleichen, der beim Verbrennen von Erdgas entsteht, wurde mit dem Versorgungsunternehmen eine klimaneutrale Kompensation mit dem Gaspreis vereinbart, so das Unternehmen.

Faulhaber kompensiert auch Dienstreisen

„Damit war schon ein großer Schritt hin zum klimaneutralen Unternehmen getan“, sagt Jörg Rittker, bei Faulhaber zuständig für das Qualitäts- & Umweltmanagement. „Doch vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion zum Schutz von Klima und Umwelt haben wir überlegt, welchen Beitrag wir zusätzlich leisten können, um vollständig klimaneutral zu werden.“ Denn nicht nur in der Produktion oder in der Verwaltung, auch bei Dienstreisen mit dem Auto oder dem Flugzeug entstehen CO₂-Emissionen. „Wir haben uns daher entschlossen, diese verbleibende CO₂-Menge auch zu kompensieren“, so Rittker.

Unterstützung des Atmosfair-Projekts in Ruanda

Faulhaber unterstützt das AtmosfairProjekt „Effiziente Öfen ‚Save80‘ in Ruanda“. Mit der gemeinnützigen Gesellschaft wurde ein Partner gefunden, der die Kompensation zielgerichtet und seriös umsetzen kann. Ruanda gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Der hohe Bedarf an Feuerholz kombiniert mit einer ineffizienten Nutzung treibt dort die Abholzung der vorhandenen Wälder voran.

Mit den Save80-Öfen können 80 % Feuerholz im Vergleich zu traditionellen Öfen eingespart werden. Dies ist gut für das Klima und vermeidet Abholzung. Die Einsparungen durch den geringeren Holzbedarf ermöglicht es den Familien außerdem, andere Ausgaben wie etwa Schulgebühren zu decken.

