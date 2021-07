Fill Maschinenbau gründet Niederlassung in den USA

Anzeige

Bereits am 22. Februar 2021 hat Fill die Niederlassung Fill USA, Inc. in Detroit, Michigan, offiziell gegründet. Neben Fill China in Shanghai und Fill Mexiko in Puebla ist dies die dritte internationale Vertriebs- und Serviceniederlassung der Innviertler Maschinenbauer. Als vierte Tochterfirma wurde vor Kurzem die Boost Automation GmbH in Hornstein, Burgenland, gegründet. Damit sind die oberösterreichischen Maschinenbauexperten weiter auf Expansionskurs.

Als Ideenfabrik für individuelle Komplettlösungen hat sich Fill als Maschinen- und Anlagenexperte weltweit einen guten Namen gemacht. Mit einer Exportquote von etwa 90 % ist das Unternehmen sehr erfolgreich am internationalen Markt tätig. „Wir sehen im nordamerikanischen Raum viel Potenzial. Das wollen wir mit Fill USA, Inc. erschließen“, sagt Martin Reiter, der als Geschäftsführer (President) für die US-Niederlassung die Verantwortung trägt.

Im ersten Schritt wird das neue Tochterunternehmen den Verkauf von Syncromill-Bearbeitungszentren forcieren und als Drehscheibe für Projekte aus den anderen Fill-Kompetenz-Centern fungieren. „Mit dem Engagement in Nordamerika sollen neue Kunden gewonnen und die Marktposition weiter ausgebaut werden, Mitte des Jahres 2021 nimmt der erste Mitarbeiter seine Tätigkeit in der US-Niederlassung auf“, berichtet Reiter.

Kooperation mit erfahrenem Partner

Der Standort der Fill USA, Inc. liegt in einem Vorort der ehemaligen Autometropole Detroit im Bundesstaat Michigan, wo das neu gegründete Unternehmen mit dem Partner Alfing zusammenarbeitet. Alfing wird Fill vorwiegend im Vertrieb der Maschinen aus dem Kompetenz-Center Metallzerspanungstechnik (Syncromill-Bearbeitungszentren) unterstützen.

In weiterer Folge soll die Fill USA, Inc. die Basis für weitere Projekte aus den anderen Fill-Kompetenz-Centern (Gießereitechnik, Kunststoff, Holz, Profiltechnik, Service) bilden. Dank bester Kontakte am Markt werde Alfing als „Door Opener“ für neue Projekte von Fill in Nordamerika agieren.

Für Fill ist Gustavo Galoppi als Sales Manager vor Ort tätig. Er verfügt über jahrelange Erfahrungen am amerikanischen Markt. Die beiden Unternehmen Fill USA, Inc. und Alfing befinden sich im gleichen Gebäude, wodurch die Kooperation noch intensiviert wird. (bec)

Kontakt:

Fill GmbH

Fillstraße 1

A-4942 Gurten

Österreich

Tel.: +43 7757 7010

E-Mail: info@fill.co.at

Website: www.fill.co.at