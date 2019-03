Firmenjubiläum bei Renner

Anzeige

Renner Kompressoren mit Sitz in Güglingen feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Jubiläum. Gestartet war Geschäftsführer Bernt Renner gemeinsam mit seiner Frau Annette mit drei Mitarbeitern. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 165 Mitarbeiter und expandiert weiter. Zum Unternehmen gehört auch ein Produktionsstandort in Bautzen. Das Druckluftprogramm umfasst öl- und wassereingespritzte Schraubenkompressoren, Kolbenkompressoren und ölfreie Scroll-Kompressoren – Anlagen mit Frequenzregelung oder Direktantrieb im Leistungsbereich von 1,5 bis 355 kW. Mehr als 6000 Kompressoren-Modelle hat Renner im Angebot. Alle können von der Höhe des Drucks bis zum Energieverbrauch individuell angepasst werden. Zubehör für Druckluft rundet das Portfolio ab. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Die nächste Generation des Familienunternehmens steht bereits in den Startlöchern: Vor dem 25. Firmenjubiläum sind die beiden Kinder Ronja und Daniel als Firmennachfolger eingestiegen. Nach und nach werden sie so auf Führungsaufgaben vorbereitet.

21. März 2019