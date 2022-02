Formnext 2022: Erfolgreicher Auftakt ins neue Messejahr

Bereits Anfang Februar verzeichnet die Formnext mit über 300 angemeldeten Ausstellern einen sehr erfolgreichen Auftakt ins Jahr 2022. Zu den angemeldeten Ausstellern zählt die weltweite Elite des Additive Manufacturing sowie zahlreiche namhafte internationale Konzerne mit Lösungen entlang der gesamten Prozesskette.

Gesamtfläche nahezu ausgebucht

Die angemeldeten Aussteller, die aus 30 Nationen kommen, beeindrucken auch mit einer hohen Internationalität von 52 % und füllen mit ihren Buchungen bereits jetzt nahezu die Gesamtfläche der Formnext 2021. Darunter finden sich international führende AM-Unternehmen wie: 3D Systems, Additive Industries, AddUp, Arburg, , BigRep, Desktop Metal, Dyemansion, EOS, Evonik, Farsoon, Formlabs, GE Additive, HP, Keyence, Markforged, Materialise, Nikon, Renishaw, Ricoh, Sandvik, Siemens, Sisma, Stratasys, Trumpf, Voxeljet, XJet und Zeiss. „Zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr hatten wir noch nie eine so große Anzahl Anmeldungen“, freut sich Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Gesamte additiven Prozesskette

Ebenso registriert haben sich namhafte Konzerne, die die additive Fertigung für sich entdeckt haben und innovative Lösungen entlang der additiven Prozesskette anbieten wie zum Beispiel BASF 3D Printing Solutions, Covestro, GKN Sinter Metal Components, Höganäs, Oerlikon, SMS Group und zahlreiche andere.

Unter den bereits angemeldeten internationalen Ausstellern am stärksten vertreten sind Unternehmen aus den USA (14,6 % der internationalen Aussteller), Italien (11,1 %), Großbritannien (7,6 %) sowie Frankreich und die Niederlande (jeweils 6,3 %). „Diese erfolgreiche Entwicklung zeigt, dass die Aussteller die Formnext nach wie vor als wichtigsten Branchentreffpunkt und äußerst wertvolle Messeplattform sehen, und lässt uns mit viel Zuversicht auf eine erfolgreiche Formnext 2022 schauen“, so Wenzler. „Gleichzeitig unterstreicht die Entwicklung auch, dass für viele Unternehmen der AM-Branche persönliche Begegnungen unverzichtbar sind, um erfolgreich Business zu betreiben, Entwicklungen voranzubringen oder Partner und Investoren zu finden.“

Viele Infos auf der Formnext Webseite

Die Formnext Webseite bietet zusätzlich zur Messe im November eine zentrale Anlaufstelle für die an AM interessierte Fachwelt. So finden sich dort eine umfangreiche Mediathek mit Fachbeiträgen und Präsentationen von Industrieexperten. Zudem bietet das AM Directory der Formnext das umfassendste Verzeichnis von Anbietern mit Lösungen für die additive Fertigung. (bt)

www.formnext.com

Kontakt:

Mesago Messe Frankfurt GmbH

Rotebühlstr. 83-85

70178 Stuttgart

Tel.: +49711 61946-0

Mail: info@mesago.com

Website: www.mesago.com